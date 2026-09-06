Satara Crime: आईशी संबंध असल्याचा संशय; मुलाने मित्रासोबत केला खुनाचा प्लॅन, कऱ्हाडात युवकाची निर्घृण हत्या

-राजेंद्र ननावरे मलाकपूर (कऱ्हाड): आईशी अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयातून एकाचा काल रात्री उशिरा निघृण खून झाला. खून झालेला युवक चाफळ (ता. पाटण) येथील आहे. सुनिल नाथा चव्हाण (रा. चाफळ) असे त्याचे नाव आहे. त्याच्या खून प्रकरणी सूरज दिपक चव्हाण (रा. चाफळ) व त्याचा मित्र अक्षय सुरेश म्हेत्रे (रा. कोरेगाव, ता. सातारा) असे ताब्यात घेतलेल्या संशयितांची नावे आहेत..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...सुरजने त्याच्या मित्राच्या मदतीने त्याच्या डोक्यात व शरीरावर कोयत्याने वार करून त्याची मध्यरात्री निघृण खून केला. खूनानंतर संशयितांनी पलायन केले होते. डीबी पथकाने सातारा येथून संशयितांना ताब्यात घेतले आहे..\rपोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, संशयित सूरज चव्हाणच्या आईबरोबर सुनिल चव्हाण याचे गेल्या दोन वर्षापासून संबध होते. दोघेही एकाच गावातील घराशेजारी राहणारे होते. या दोघांच्या संबंधाची माहिती घरातील लोकांना समजल्यानंतर संबंधित महिलेला दुसऱ्या गावी ठेवण्यात आले होते. तरीही सुनिल चव्हाणला संपर्क करत होती. ते तिच्या मुलाला खटकत होते. त्याचाच राग मनात धरून मुलगा सूरजने मित्राच्या साथीने सुनिलचा काटा काढायचा कट आखला. .सुनिल कऱ्हाडात पिझ्झा हटमध्ये जॉब करत होता. त्याची माह्ती संशयितांना होती. रविवारी रात्री नऊ वाजता कऱ्हाड येथे येऊन सुनिल जॉबवरून सुटण्याची वाट बघत होते. रात्री एकच्या सुमारास सुनिल जॉबवरून सुटला. संशयित सूरज व त्याचा मित्र अक्षय याने त्याला लाहोटीनगर येथील सर्व्हिस रस्त्यावर थांबवून त्याच्या डोक्यात व शरीरावर कोयत्याने वार करून निघृण खून केला..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.घटनेनंतर संशयित सूरज व अक्षय चारचाकीतून सातारकडे पळून गेले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपाधिक्षक राजश्री पाटील, पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे व डीबी पथकाने घटनास्थळी धाव घेत संशयितांचा माग काढला. पोलिसांनी संशयीतांना सातारा येथून ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून गुन्ह्यात वापरलेला कोयता व चारचाकी गाडी असा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.