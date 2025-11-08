Pune Bengaluru Highway : मोठी बातमी! पुणे-बंगळूर महामार्ग काही काळासाठी बंद; कधी सुरु होणार मार्ग? वाहनांच्या लागल्या लांबलचक रांगा, काय आहे कारण?

कराड (सातारा): पुणे-बंगळूर महामार्गावरील नांदलापूर येथे क्रेन महामार्गावरुन कोसळल्याची अफवा समाज माध्यमातून पसरली आहे. मात्र, नांदलापूर फाटा येथे कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरुन कंटेनरमधून अगोदरच कोसळलेली क्रेन काढण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे कोल्हापूरकडे जाणारी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात खोळंबली (Heavy Traffic Jam on Pune Bengaluru Highway) आहे. यामुळे वाहनधाराकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. .पुणे-बंगळूर महामार्गदरम्यानच्या साताऱ्याजवळ शेंद्र ते कऱ्हाड तालुक्यातील मालखेड फाटा दरम्यान अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे, गटरची कामे, उड्डापुलाची उभारणी सुरु आहे. त्या कामांसाठी महामार्गावर ठिकठिकाणी वाहतूक वळवण्यात आली आहे. वाहतूक वळवलेल्या ठिकाणी चार लाईनचा रस्ता एकाच लाईनमध्ये येत असल्याने वाहने थांबून राहून वाहतुकीचा सातत्याने खोळंबा होत आहे..Viral Video : 'छत्रपती संभाजीनगर' नामफलकाखाली लघुशंका केल्याने धमक्या; 'त्या' व्हायरल व्हिडिओने घेतला युवकाचा जीव, नेमकं काय घडलं?.तीच अवस्था सर्वच कामाच्या ठिकाणी होत असल्याने महामार्गावरुन जाणाऱ्या वाहनधारकांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यातच चार दिवसांपूर्वी कऱ्हाडवरुन कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या मार्गावर नांदलापूर फाटा येथील रस्त्यावरुन कंटेनरमधून ६० टन वजनाची क्रेन खाली पडली होती. तीन क्रेन काढण्यासाठी आज चार इतर मोठ्या क्रेन आणून ते काम सुरु होते. त्यासाठी कोल्हापूरकडे जाणारी वाहतूक काहीकाळ बंद करण्यात आली होती. मात्र, त्यामुळे तीन ते चार किलोमीटर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या..दरम्यान, महामार्गावर क्रेन कोसळल्याची अफवा समाजमाध्यमांत पसरली होती. मात्र, पडलेलीच क्रेन काढण्याची कार्यवाही सुरु होती. त्यामुळे वाहनधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. सहाय्यक वाहतूक पोलिस निरीक्षक संदीप सूर्यवंशी यांनी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करीत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.