सातारा

Pune Bengaluru Highway : मोठी बातमी! पुणे-बंगळूर महामार्ग काही काळासाठी बंद; कधी सुरु होणार मार्ग? वाहनांच्या लागल्या लांबलचक रांगा, काय आहे कारण?

Rumor of Crane Collapse Creates Confusion on Highway : नांदलापूर येथे क्रेन कोसळल्याची अफवा पसरली; मात्र प्रत्यक्षात क्रेन काढण्याचे काम सुरू असल्याने पुणे–बंगळूर महामार्गावरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात खोळंबली आहे.
Pune Bengaluru Highway

Pune Bengaluru Highway

esakal

हेमंत पवार
Updated on

कराड (सातारा): पुणे-बंगळूर महामार्गावरील नांदलापूर येथे क्रेन महामार्गावरुन कोसळल्याची अफवा समाज माध्यमातून पसरली आहे. मात्र, नांदलापूर फाटा येथे कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरुन कंटेनरमधून अगोदरच कोसळलेली क्रेन काढण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे कोल्हापूरकडे जाणारी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात खोळंबली (Heavy Traffic Jam on Pune Bengaluru Highway) आहे. यामुळे वाहनधाराकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Pune Bangalore National Highway
Traffic rules
national highway 4
traffice police

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com