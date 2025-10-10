MLA Manoj Ghorpade: कऱ्हाड उत्तर जाणीवपूर्वक पाण्यापासून वंचित: आमदार मनोज घोरपडे; चोरेत नागरी सत्कार, विराेधकांवर हल्लाबोल

उंब्रज: आमदार झालो आणि आठ महिन्यांत कऱ्हाड उत्तरमधील पाणी योजना चालू करू शकलो. गेली ३५ वर्षे कागदावर असणारी चोरे विभागातील इंदोली- पाल उपसा सिंचन योजना १०० मीटर हेड करण्यास परवानगी मिळाली. आठ महिन्यांत हे करू शकलो, तर गेल्यावेळच्या लोकप्रतिनिधींनी २५ वर्षे हे का केले नाही? त्यावरूनच त्यांना चोरेसह विभागातील लोकांना पाण्यापासून वंचित ठेवायचे होते, असा आरोप आमदार मनोज घोरपडे यांनी केला. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.इंदोली- पाल उपसा सिंचन याेजना १०० मीटरऐवजी १४५ मीटर हेड केल्याबद्दल आमदार घोरपडे यांचा चोरे विभागातर्फे नागरी सत्कार करण्यात आला. त्या वेळी ते बाेलत हाेते. सुरेश पाटील, मोहनराव माने, निवासराव निकम, महेश जाधव, संजय साळुंखे, रणजित पाटील आदी उपस्थित होते..आमदार घोरपडे म्हणाले, ‘‘कऱ्हाड उत्तरमध्ये गेली २५ वर्षे मोठ्या प्रमाणात विकासाचा अनुशेष आहे. तो भरून काढण्यासाठी काम करत आहे. कऱ्हाड उत्तरेतील प्रत्येक गावाला शेतीसाठी पाणी देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. येत्या दोन वर्षांत कऱ्हाड उत्तर संपूर्ण दुष्काळमुक्त होणार आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जंगलवाडी, साखरवाडी, भगतवाडी या गावांत जाण्यासाठी रस्ता नाही. तो येत्या एका वर्षात पूर्ण करणार आहे. भगतवाडीचा रस्ता पूर्णत्वास आला आहे. उंब्रजसारख्या मोठ्या शहरात उड्डाणपुलाचे काम मार्गी लागले आहे. कर्तव्याच्या भावनेतूनच कऱ्हा उत्तरचा कायापालट करण्यासाठी काम करत आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश . पैलवान नयन निकम, शहाजी मोहिते, सुनील काळभोर, प्रशांत भोसले, विकास निकम, संदीप काटे, रामदास बाबर, संजय साळुंखे, शरद भोसले, अंगद साळुंखे, अक्षय यादव, जयवंत जाधव, बाळासाहेब कांबिरे, गणेश इंजेकर, कृष्णात मोहिते, सत्यजित काळभोर, संतोष पाटील, राजेश शेळके आदींसह विभागातील ग्रामस्थ, भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.