CM Relief Fund:'भावाच्या स्मृतिदिनाचा खर्च पूरग्रस्तांसाठी'; कऱ्हाडच्या पवार कुटुंबीयांचा उपक्रम, जपली सामाजिक बांधिलकी..

कऱ्हाड: सोलापूर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीने अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. गावागावांत पुराचे पाणी घुसले, शेकडो घरं पाण्याखाली गेली आणि असंख्य कुटुंबांच्या आयुष्यावर संकट कोसळले. या दुःखातून सावरून पुन्हा नव्याने कुटुंबे उभी करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, त्या दाहक वेदनेचे वास्तव समोर आल्यावर येथील प्रकाश ऊर्फ नरेंद्र पवार आणि विनायक पवार यांनी त्यांचे मोठे बंधू, तर आविष्कार यांचे वडील (कै.) विलास पवार यांचा दुसरा स्मृतिदिन साधेपणाने करत २१ हजार रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केला. पवार कुटुंबीयांनी सामाजिक बांधिलकी जपली आहे.

ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण, पी. डी. पाटील यांना आदर्श मानणाऱ्या या कुटुंबाने त्यांच्या विचारांनुसार समाजासाठी काहीतरी करण्याचा संकल्प जपला आहे. दोन वर्षांपूर्वी विलास पवार यांचे निधन झाले. आज त्यांचा स्मृतिदिन होता. मात्र, महापुरामुळे महाराष्ट्रात विशेषत: सोलापूर जिल्ह्यात अलीकडेच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक गावांत पूरस्थिती निर्माण झाली. शेकडो नागरिकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. 

या भीषण परिस्थितीत पूरग्रस्त बांधवांना मदतीचा हात देण्यासाठी येथील पवार कुटुंबाने नवा पायंडा पाडला आहे. त्यांनी (कै.) पवार यांचा स्मृतिदिन घरगुती पद्धतीने विधी करून, त्यातून बचत होणारी रक्कम त्यांच्या स्मरणार्थ पूरग्रस्तांसाठी दिली. २१ हजारांचा धनादेश त्यांनी बाळासाहेब पाटील यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी दिला. पूरग्रस्तांच्या डोळ्यातले अश्रू पुसण्यासाठी एक हात पुढे करणे, हीच खरी समाजसेवा आहे, असे मानून पवार कुटुंबाने दाखवलेला हा मार्ग समाजासाठी सकारात्मकतेचा किरणच ठरला आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात महापुरात अनेक कुटुंबांचे छत्र हरपले, अनेकांना नव्याने आयुष्य उभे करायची वेळ आली. त्याचा विचार करून मोठे बंधू (कै.) विलास पवार यांचा दुसरा स्मृतिदिनाचा घरगुती विधी करून त्या खर्चाची २१ हजारांची रक्कम पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीला दिली.- प्रकाश ऊर्फ नरेंद्र पवार.