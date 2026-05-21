Karad police initiative: कऱ्हाड पोलिसांचा अनोखा पॅटर्न; फ्लेक्सवर झळकणार गुन्हेगारांची छायाचित्रे, गुन्हेगारी संपवण्यासाठी नवा मार्ग

कऱ्हाड: शहराला लागलेला गुंडगिरीचा डाग पुसून काढण्यासाठी आणि शहरातील गुंडगिरी मोडण्यासाठी पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील, शहर पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांनी पाऊले उचलली आहेत. त्यातंर्गत तडीपार गुंड, समाजाला सातत्याने त्रासदायक ठरणारे, अनेक गुन्हे दाखल असलेले, पोलिस रेकॉर्डवरील गुंडांची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती व्हावी, संबंधितांनी गुंडगिरीपासून परावृत्त होऊन तरुणांनी याकडे वळू नये, यासाठी गुंडांच्या छायाचित्रासह फ्लेक्स तयार करून शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी व संबंधित गुंड वास्तव्यास असलेल्या परिसरात लावले जाणार आहेत..गुन्हेगारांचे ग्लॅमर संपुष्टात आणण्यासाठी पोलिसांनी हे पाऊल उचलले आहे. पोलिस दरबारी कऱ्हाड शहर संवेदनशील म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे राज्य पोलिस दलाचे शहराकडे लक्ष असते. शहरातील कायदा, सुव्यवस्था अबाधित राहावी, गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळावे, तरुणाई गुंडगिरीच्या प्रवाहात वाहू नये, यासाठी पोलिसांकडून सातत्याने विविध कारवाया केल्या जात आहेत. .गेल्या काही महिन्यांत शहरात मारामाऱ्या, टोळक्यांचे वाद, कोयत्याने मारहाण, सोशल मीडियावरून होणारे वाद आणि सराईत गुन्हेगारांच्या हालचाली वाढल्याचे प्रकार समोर आले होते. त्यानंतर पोलिसांनी तडीपारी, प्रतिबंधात्मक कारवाया, कोम्बिंग ऑपरेशन आणि रात्रीच्या गस्तीत वाढ केली होती. आता त्याच मोहिमेचा पुढचा टप्पा म्हणून शहरात गुंडांच्या छायाचित्रासह फ्लेक्स मोहीम राबवली जात आहे..या फ्लेक्सवर संबंधित गुंडाचे नाव, त्यावर दाखल असलेले गंभीर गुन्हे, तडीपारीची माहिती आणि नागरिकांनी त्यांच्यापासून सावध राहण्याचे आवाहन केले जाणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. विशेष म्हणजे, हे फ्लेक्स संबंधित गुंड राहात असलेल्या परिसरात लावले जाणार असल्याने गुन्हेगारांवर मानसिक आणि सामाजिक दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. पोलिसांच्या या निर्णयातून गुंडांचे ग्लॅमर नव्हे, तर बदनामी व्हायला हवी, अशी भावना पोलिसांची आहे..गुंडगिरीविरोधात सामाजिक दबावकऱ्हाड शहर पोलिसांनी हाती घेतलेली फ्लेक्स मोहीम ही केवळ कारवाई नसून, गुंडगिरीविरोधातील सामाजिक संदेश देण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. अनेकदा सराईत गुन्हेगारांना स्थानिक पातळीवर राजकीय किंवा सामाजिक पाठबळ मिळत असल्याची चर्चा असते. अशा परिस्थितीत गुंडांचे छायाचित्र सार्वजनिक ठिकाणी झळकल्यास त्यांच्या दहशतीची प्रतिमा कमी होऊन सामाजिक बदनामी वाढेल, असा पोलिसांचा अंदाज आहे.