Karad crime: 'जयसिंगपुरच्या व्यापाऱ्याला लुटणाऱ्या पाच जणांना कऱ्हाड पोलिसांनी केली अटक'; ३५ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत!

कऱ्हाड : जयसिंगपूर (जि. कोल्हापुर) येथील पेपरविक्री व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्याला पुणे-बंगळूर महामार्गावरील नांदलापूरजवळ (ता. कऱ्हाड) लाकडी दांडके व चाकूचा धाक दाखवून लुटणाऱ्या पाच जणांना तालुका पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखा व पोलिस उपअधीक्षकांच्या पथकाने पुण्यातून अटक केली. संशयिताकडून पिस्तूल, चाकू व लुटलेला मुद्देमाल असा सुमारे ३५ लाखांचा मुद्देमाल पोलिसांनी हस्तगत केला..शुभम महेश कदम (वय २९, रा. मलकापूर, ता. कऱ्हाड), श्रीहरी धनाजी साळुंखे (२५, रा. बैलबाजार रोड, गणपती मंदिराजवळ मलकापूर), वरुण विकास मोहिते (२८, रा. रेठरे बुद्रुक), राहुल दीपक खडंग (२६, रा. उंब्रज) व फिर्यादीचा कारचालक नवनाथ बाळासाहेब चोरमुले (३१, रा. जयसिंगपूर, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर) यांना अटक केली आहे. येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात त्यांना आज हजर केले असता शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आल्याची माहिती पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील व तालुका पोलिस निरीक्षक महेंद्र जगताप यांनी दिली..\rपोलिसांची माहिती अशी, जयसिंगपूर येथील पेपरविक्री व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्याला महामार्गावर नांदलापूरजवळ लाकडी दांडके व चाकूचा धाक दाखवून मारहाण करत पाच कोटींची खंडणी मागितल्याची घटना आठवड्यापूर्वी घडली होती. याबाबतची फिर्याद व्यावसायिक निकेत श्रीभगवान बियाणी (रा. जयसिंगपूर, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर) यांनी तालुका पोलिसात दिली होती. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक वैशाली कडुकर, पोलिस उपअधीक्षक पाटील, तालुका पोलिस निरीक्षक जगताप यांनी गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सखाराम बिराजदार यांना तपासाच्या सूचना दिल्या. .पोलिसांनी फिर्यादी व त्याचा चालक नवनाथ चोरमुले यांच्याकडे कसून तपास केला. त्या गुन्ह्यात चालकाचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी तत्काळ गोपनीय बातमीदारामार्फत माहिती मिळवत संशयिताचा शोध सुरू केला. त्यासाठी श्री. बिराजदार व पोलिस उपनिरीक्षक धनंजय पाटील यांची पथके तपासासाठी रवाना केली. संशयित पुणे येथे असल्याचे पोलिसांना समजताच काही तासांतच संशयितांचा पुणे येथे शोध घेतला. ते सापडल्यावर त्यांची झडती घेतली असता त्यांच्याकडे पिस्तूल, चाकू व लुटलेली सुमारे रोकड व सोन्याची चैन असा सुमारे ३४ लाख ५५ हजारांचा मुद्देमाल व गुन्ह्यात वापरलेली चारचाकी हस्तगत केली. .त्यांना येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. पोलिस अधीक्षक दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. कडुकर, पोलिस उपअधीक्षक पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुका पोलिस निरीक्षक जगताप, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक बिराजदार, पोलिस उपनिरीक्षक धनंजय पाटील, सहाय्यक फौजदार नितीन येळवे, हवालदार धनंजय कोळी, संजय जाधव, सचिन निकम, किरण बामणे, सागर बर्गे, प्रफुल्ल गाडे, मयूर देशमुख यांनी ही कारवाई केली.