सातारा

Karad crime: 'जयसिंगपुरच्या व्यापाऱ्याला लुटणाऱ्या पाच जणांना कऱ्हाड पोलिसांनी केली अटक'; ३५ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत!

Jaysingpur Robbery : कऱ्हाड पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई: व्यापाऱ्याला लुटणाऱ्या पाच जणांना अटक
Big Breakthrough: Karad Police Recover ₹35 Lakh in Robbery Case

Big Breakthrough: Karad Police Recover ₹35 Lakh in Robbery Case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड : जयसिंगपूर (जि. कोल्हापुर) येथील पेपरविक्री व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्याला पुणे-बंगळूर महामार्गावरील नांदलापूरजवळ (ता. कऱ्हाड) लाकडी दांडके व चाकूचा धाक दाखवून लुटणाऱ्या पाच जणांना तालुका पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखा व पोलिस उपअधीक्षकांच्या पथकाने पुण्यातून अटक केली. संशयिताकडून पिस्तूल, चाकू व लुटलेला मुद्देमाल असा सुमारे ३५ लाखांचा मुद्देमाल पोलिसांनी हस्तगत केला.

Loading content, please wait...
Satara
police
crime
karad
robbery
Action
district
jaysingpur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com