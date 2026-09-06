Pune Bengaluru Highway: कारला आग लागली अन् महामार्ग ठप्प; आनेवाडीजवळ ५ किमी वाहनांच्या रांगा, अग्निशामक वाहनावर संताप

आनेवाडी: पुणे बंगलूर महामार्गावर असलेल्या आनेवाडी वसाहतीनजीक पुण्याच्या दिशेने निघालेल्या इर्टिगा कारच्या बोनेटमधून अचानक धूर येऊ लागल्याने काही क्षणांतच कारने पेट घेतला. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, वाहन पूर्णपणे जळून खाक झाले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...गणेश आनंदराव शिंदे, शीतल शिंदे तसेच त्यांची मुले देवंश व श्रुतिका शिंदे, सर्व रा. आसगाव, ता. कोरेगाव, हे कामानिमित्त इर्टिगा कार क्रमांक 11 DJ 3168 मधून पुण्याकडे जात होते. रायगाव फाट्याजवळ आल्यानंतर कारच्या बोनेटमधून अचानक धूर येत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून त्यांनी आनेवाडी वसाहतीजवळ वाहन थांबविले आणि सर्वजण तातडीने कारमधून बाहेर पडले. .त्यानंतर काही क्षणांतच वाहनाने अचानक पेट घेतला.कारला आग लागल्याने पुणे-बेंगळुरू महामार्गावरील पुण्याकडे जाणारी वाहतूक तब्बल एक तास ठप्प झाली. आगीमुळे वाहनांची मोठी गर्दी होऊन सुमारे पाच किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला..घटनेची माहिती मिळताच भुईंज पोलीस तसेच जोशी विहीर महामार्ग पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, अग्निशामक वाहन घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत कार जळून खाक झाली होती. अग्निशामक वाहन उशिरा पोहोचल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त करण्यात आला..नागरिकांचा संताप आनेवाडी टोलनाक्यापासून हाकेच्या अंतरावर ही घटना घडली. महामार्गावर वाहनांना आग लागण्याच्या घटना घडत असताना टोलनाक्यावर किंवा परिसरात तत्काळ उपलब्ध होईल असे अग्निशामक वाहन असणे आवश्यक आहे. याबाबत वारंवार मागणी करूनही संबंधित यंत्रणेकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.“आनेवाडी टोलनाका परिसरात अग्निशामक वाहन कायमस्वरूपी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. आजच्या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र अग्निशामक वाहन वेळेत पोहोचले असते तर वाहनाचे मोठे नुकसान टाळता आले असते. महामार्गावरील प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रशासनाने याची तातडीने दखल घ्यावी,”विक्रम शिंगटे, उपसरपंच मर्ढे ता सातारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.