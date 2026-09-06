सातारा

Pune Bengaluru Highway: कारला आग लागली अन् महामार्ग ठप्प; आनेवाडीजवळ ५ किमी वाहनांच्या रांगा, अग्निशामक वाहनावर संताप

Car Fire Near Anewadi Causes Five Km Traffic Jam On Highway: धावत्या इर्टिगा कारला अचानक लागलेल्या आगीमुळे पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर तासभर वाहतूक ठप्प, पाच किमीपर्यंत वाहनांच्या रांगा; सुदैवाने कुटुंब सुखरूप, मात्र कार जळून खाक
Anewadi Car Fire On Pune Bengaluru Highway Family Escapes Safely Vehicle Burnt Traffic Stopped For One Hour

Anewadi Car Fire On Pune Bengaluru Highway Family Escapes Safely Vehicle Burnt Traffic Stopped For One Hour

esakal

- प्रशांत गुजर
Updated on

आनेवाडी: पुणे बंगलूर महामार्गावर असलेल्या आनेवाडी वसाहतीनजीक पुण्याच्या दिशेने निघालेल्या इर्टिगा कारच्या बोनेटमधून अचानक धूर येऊ लागल्याने काही क्षणांतच कारने पेट घेतला. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, वाहन पूर्णपणे जळून खाक झाले.

Loading content, please wait...
Satara
fire
car
toll plaza
district
Marathi News Esakal
www.esakal.com