सातारा

Jayant Patil:...त्याचवेळी कऱ्हाडचा निकाल स्पष्ट झाला : जयंत पाटील; नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव यांच्या सत्कारावेळी नेमकं काय म्हणाले?

Karad Election verdict clear says Jayant Patilछ जयंत पाटील यांनी कऱ्हाडच्या विजयावर व्यक्त केला आनंद
Jayant Patil Reacts to Karad Outcome During Felicitation Ceremony

Jayant Patil Reacts to Karad Outcome During Felicitation Ceremony

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड : राजेंद्रसिंह यादव यांची माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याशी आघाडी झाली. त्याचवेळी कऱ्हाड पालिकेच्या निकाल जाहीर झाला होता. त्याच अपेक्षेप्रमाणे यांचा विजय झाला, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Satara
Jayant Patil
karad
political
election
Result
district
ncp leader
Municipal election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com