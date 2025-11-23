कऱ्हाड तालुक्यात धक्कादायक प्रकार ! 'डाॅक्टरकडून आजारी महिलेशी गैरवर्तन'; तपासणीच्या बहाण्याने खाेलीतील पडदा ओढला अन्..

कऱ्हाड : येथील विमानतळ परिसरातील एका गावातील आजारी महिला दवाखान्यात गेल्यानंतर तिच्याशी डॉक्टरने गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा धक्कादायक प्रकार आज घडला. याची माहिती मिळाल्यानंतर शनिवारी दुपारी संतप्त ग्रामस्थांनी संबंधित डॉक्टरला बेदम चोप देऊन त्याला पोलिसांच्या हवाली करण्यात आले. याप्रकरणी डॉ. अल्ताफ हुसेन उस्मानसा नदाफ (रा. कऱ्हाड) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती शहर पोलिसांनी दिली. .MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...पोलिसांची माहिती अशी ः येथील विमानतळ परिसरातील एका गावच्या हद्दीत त्याचा दवाखाना असून, याच परिसरातील एक महिला आजारी पडली होती. त्यामुळे काल ती साडेअकराच्या सुमारास सासूसोबत दवाखान्यात गेली होती. त्यावेळी दवाखान्यातील पडदा ओढत तपासणीच्या बहाण्याने आणि इंजेक्शन करण्याच्या बहाण्याने डॉक्टरने संबंधित विवाहितेशी गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला..यावेळी घाबरलेल्या विवाहितेने या प्रकाराची माहिती सासूला दिली नव्हती. मात्र माहेरी गेल्यानंतर विवाहितेने तिच्या आईला या प्रकाराची कल्पना दिली, तसेच परगावी असणाऱ्या पतीला घडलेला प्रकार सांगितला. त्यानंतर आज दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास डॉक्टरांना जाब विचारण्यासाठी संबंधित विवाहितेचे नातेवाईक गेले असता त्या ठिकाणी उपस्थित संतप्त ग्रामस्थांनी डॉक्टरला चोप दिला..यावेळी पलायन करण्याच्या प्रयत्नातील डॉक्टरला रोखून धरत विवाहितेच्या नातेवाइकांनी या घटनेची माहिती शहर पोलिसांना दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहचत संशयित डॉक्टरला ताब्यात घेतले. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला असून, पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील तपास करत आहेत..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...विमानतळ परिसरातील एका गावात हा प्रकार घडल्यानंतर संबंधित संशयित डॉक्टरला शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी आणण्यात आले. त्यावेळी पोलिस ठाण्याच्या परिसरात मोठी गर्दी झाली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.