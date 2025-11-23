सातारा

कऱ्हाड तालुक्यात धक्कादायक प्रकार ! 'डाॅक्टरकडून आजारी महिलेशी गैरवर्तन'; तपासणीच्या बहाण्याने खाेलीतील पडदा ओढला अन्..

Karad Taluka Outrage: या प्रकारामुळे स्थानिक परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महिला सुरक्षिततेच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा चर्चा रंगली असून वैद्यकीय क्षेत्रातील नैतिकतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पुढील तपासात आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
Karad taluka hospital where the doctor allegedly misbehaved with the woman patient during examination.

Karad taluka hospital where the doctor allegedly misbehaved with the woman patient during examination.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड : येथील विमानतळ परिसरातील एका गावातील आजारी महिला दवाखान्यात गेल्यानंतर तिच्याशी डॉक्टरने गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा धक्कादायक प्रकार आज घडला. याची माहिती मिळाल्यानंतर शनिवारी दुपारी संतप्त ग्रामस्थांनी संबंधित डॉक्टरला बेदम चोप देऊन त्याला पोलिसांच्या हवाली करण्यात आले. याप्रकरणी डॉ. अल्ताफ हुसेन उस्मानसा नदाफ (रा. कऱ्हाड) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती शहर पोलिसांनी दिली.

