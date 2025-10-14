Karad Reservation: कऱ्हाडच्या मात्तबरांना झेडपीसाठी दिलासा; पंचायत समितीत राहणार महिलांचा दबदबा, दुधाची तहान ताकावर भागवण्याची अनेकांवर वेळ

-हेमंत पवार कऱ्हाड: कऱ्हाड तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या १२ गटापैकी पाल, उंब्रज, मसुर, तांबवे, येळगाव या पाच गटामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले आरक्षण पडले. त्यामुळे तेथुन निवडुण येणाऱ्या मात्तबरांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र कोपर्ड हवेली, वारुंजी, कार्वे, रेठरे बुद्रुक या चार गटात महिला आरक्षण आल्याने मै नही तो पत्नी सही अशी स्थिती इच्छुकांची होणार आहे. त्याचबरोबर पुर्वीपासुन कऱ्हाड दक्षिणमधील राजकीयदृष्टा महत्वाचे असलेल्या काले, सैदापुर, विंग गटातील खुल्या प्रवर्गातील मात्तबरांचा हिरमोड झाला असुन त्यांच्यावर आता दुधाची तहान ताकावर भागवण्याची वेळ येणार आहे. तालुक्यातील सात गण खुल्या प्रवर्गासाठी तर वाघेरी, वारुंजी, सुपने, विंग, कार्वे, रेठरे बुद्रुक, शेरे, कालवडे, येळगाव हे ११ गण सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव झाले आहेत. तालुक्यातील एकुण २४ पैकी १२ गण हे महिलेसाठी राखीव झाले आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; कऱ्हाड (जि.सातारा) पंचायत समितीच्या आरक्षणासाठी कऱ्हाडच्या येथील य़शवंतराव चव्हाण स्मृतीसदनात तहसीलदार कल्पना ढवळे यांनी आज आरक्षण सोडत काढली. निवडणुकीचे नियंत्रण अधिकारी तथा कऱ्हाडचे प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे, निवासी नायब तहसीलदार बाबुराव राठोड, नायब तहसीलदार महेश उभारे, निवडणुक विभागाचे युवराज पाटील, युवराज काटे, आनंदराव पोळ, सतिश बनसोडे व सहकारी उपस्थित होते. उंब्रज गटही सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुला असल्याने तेथेही इच्छुकांची संख्या वाढणार असुन भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेसमध्ये तेथे टक्कर होईल. त्याअंतर्गत असलेले उंब्रज गणात नागरिकांचा मागास प्रवर्गाची महिला तर तळबीड गण सर्वसाधारणसाठी खुला झाला आहे. तळबीड गणातही अनेकांनी फिल्डींग लावली आहे. पाल गणातही सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुला तर चरेगाव गण नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव झाला आहे. त्यामुळे पाल गणासाठी इच्छुकांची संख्या वाढणार आहे. मसुर गण सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुला झाला आहे. त्यामुळे पंचायत समितीसाठीही अनेकजण इच्छुक असणार आहेत. वडोली भिकेश्वर गणात सर्वसाधारण महिला राखीव असल्याने तेथे मात्र महिलेचा नवीन चेहरा शोधावा लागणार आहे. मात्र महिलेचा नवीन चेहरा शोधावा लागणार आहे. कोपर्डे हवेली गटातुन माजी जिल्हा परिषद सदस्य निवास थोरात, सह्याद्री कारखान्याचे संचालक नेताजी चव्हाण, भाजपमध्ये प्रवेश केलेले शैलेश चव्हाण यांच्यासह अन्य काही इच्छुकांनी तयारी केली होती. मात्र तो गट सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने तेथे आता महिलेला संधी मिळणार आहे. मात्र कोपर्डे हवेली गण हा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुला झाल्याने तेथे संबंधित इच्छुकांना संधी मिळु शकते. त्याचबरोबर वाघेरी गणातही सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेचा नवीन चेहरा शोधावा लागणार आहे..सैदापुर गटात पुन्हा एकदा भाजपकडुन सागर शिवदास यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर सैदापुर, हजारमाची गणही अनुसुचित जाती प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव झाला आहे. त्यामुळे तेथील खुल्या प्रवर्गातील इच्छुकांचा स्वप्नांवर पाणी फिरले असल्याचेच स्पष्य झाले आहे. वारुंजी जिल्हा परिषद गट हा अनेक वर्षानंतर सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेला राखीव झाला आहे. त्यामुळे तेथुन इच्छुक असलेले कॉंग्रेसचे कऱ्हाड दक्षिण तालुकाध्यक्ष नामदेव पाटील, उद्योजक प्रमोद पाटील, नरेंद्र नांगरे-पाटील यांच्यासह अन्य इच्छुकांवर मै नही तौ सौ सही अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. मात्र कोयना वसाहत गण सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने तेथे इच्छुकांना उभे राहण्याची संधी आहे. वारूंजी गण अनुसुचित जातीच्या प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने तेथेही नवीन चेहऱ्याला संधी द्यावी लागणार आहे. तांबवे गण नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने त्या गणातुन उत्तम राऊत व अन्य इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. पंचायत समिती गणासाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण असल्याने तेथे सुपने गणातील इच्छुकांच्या सौं ना यावेळी संधी द्यावी लागणार आहे. विंग गण सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव झाल्याने त्यांच्यासह इच्छुकांच्या पत्नींना तेथे संधी मिळु शकते. कोळे गण मात्र सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुला असल्याने तेथे माजी उपसभापती रमेश देशमुख, राजेंद्र चव्हाण यांच्यासह अन्य इच्छुकांना संधी मिळु शकते. .कार्वे गट हा सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव झाला आहे. त्यामुळे तेथे आता कोणाला संधी मिळणार याची उत्कुसता असणार असुन कार्वे गणात नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलेला तर गोळेश्वर गणात नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील नव्या उमेदवारांना संधी मिळु शकते. रेठरे बुद्रुक गटातही सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव झाला आहे. त्यामुळे माजी जिल्हा परिषद सदस्या शामबाला घोडके यांना संधी चालुन आली आहे. मात्र सर्वसाधारण प्रवर्गातील इच्छुकांना आता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुल्या झालेल्या गणाचाच आधार घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे तेथे उमेदवारी कोणाला मिळणार यावही विजयाची गणिते अवलंबुन असणार आहेत. शेरे गणात मात्र महिलेला संधी मिळणार आहे. कालवडे गणातुनही सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेला संधी मिळणार आहे. येळगाव गणात सर्वसाधारण महिलेला संधी मिळणार आहे. येळगाव गटातुन जर उमेदवारी नाही मिळाल तर सवादे गणातुन मात्र सर्वसाधारण प्रवर्गातील इच्छुकांना चांगली संधी चालुन आली आहे..उदयसिंह उंडाळकर, देवराज पाटील,मानसिंगराव जगदाळेंना पुन्हा संधीमाजी जिल्हा परिषद अॅड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर हे प्रतिनिधीत्व करत असलेला येळगाव गट सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुला झाला आहे. पाल जिल्हा परिषद गट हा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुला झाल्याने तेथे जिल्हा परिषदेचे माजी अर्थ सभापती देवराज पाटील, मसुर गट सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुला झाल्याने माजी शिक्षण सभापती मानसिंगराव जगदाळे, तांबवे जिल्हा परिषद गटाचे प्रतिनिधीत्व केलेले माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप पाटील या मात्तबरांसह उंब्रजकरांनाही पुन्हा संधी चालुन आली आहे..विंग, कालेतील महिला उमेदवार झेडपी अध्यक्षपदाच्या दावेदारसातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव झाले आहे. तालुक्यातील विंग, काले हे गटही ओबीसी महिलेसाठी राखीव झाले आहेत. हे दोन्ही गट कऱ्हाड दक्षिणमध्ये येत असुन त्या गटावर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुल भोसले यांचा उमेदवारीसाठी दावा असणार आहे. त्यामुळे त्या गटातून निवडून येणारी महिला ही जिल्हा परिषद अध्यपदासाठी दावेदार असणार आहे. त्यामुळे उमेदवारी कोणाला मिळणार याचीही उत्सुकता असणार आहे..काले, सैदापुर, विंग गटातील नेते अडचणीतराजकीयदृष्ट्या महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या काले, सैदापुर आणि विंग गटातील आरक्षण हे बदलले आहे. त्यामुळे तेथील नेते अडचणीत आले आहेत. कालेतुन इच्छुक असणारे कृष्णा कारखान्याचे संचालक दयानंद पाटील, अजित देसाई, नानासाहेब पाटील यांच्यासह अन्य इच्छुकांना फटका बसला आहे. सैदापुर गटातुन तयारी केलेल्या खुल्या प्रवर्गातील अनेक इच्छुकांचा मात्र भ्रमनिरासच झाला आहे. त्याचबरोबर विंग गट हा नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिलेसाठी राखीव झाला आहे. त्यामुळे माजी जिल्हा परिषद सदस्य शंकराव खबाले, भागवत कणसे यांच्यासह अन्य इच्छुकांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे.
११ गणातील महिला पंचायत समितीच्या सभापतीपदाच्या दावेदारकऱ्हाड पंचायत समितीचे सभापतीपद सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव आहे. त्यामुळे तालुक्यातील वडोली भिकेश्वर, कोपर्ड हवेली, वाघेरी, वारुंजी, सुपने, विंग, कार्वे, रेठरे बुद्रुक, शेरे, कालवडे, येळगाव हे ११ गण सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव झाले आहेत. त्यामुळे संबंधित प्रभागातुन निवडून येणारी महिला ही पंचायत समितीच्या सभापती पदासाठी दावेदार असणार आहे. त्यामुळे तेथील उमेदवारीसाठी मोठी रस्सीखेच होणार असल्याचे दिसत आहे. 