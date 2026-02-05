Karad Chiplun Railway: कऱ्हाड-चिपळूण लोहमार्गाची आशा मावळली; गेल्या ३० वर्षांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष, ‘कोल्हापूर- वैभववाडी’स केंद्राची मंजुरी!

-मुकुंद भट ओगलेवाडी: नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पश्चिम महाराष्ट्र- कोकण लाेहमार्गाद्वारे एकमेकांना जोडण्यासाठी कोल्हापूर- वैभववाडी लाेहमार्गास केंद्राने मंजुरी दिली. केंद्र शासनाचा हिस्सा असलेल्या ३४११ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद होणार असल्याने कोल्हापूर - वैभववाडी कामास पुढील वर्षात सुरुवात होणार असल्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे गेल्या ३० वर्षांपासून मागणी असलेला कऱ्हाड - चिपळूण लोहमार्ग आता होणार नसल्याने, तसेच अन्य नवीन लोहमार्ग व नवीन गाड्यांचा अर्थसंकल्पात प्रस्ताव नसल्याने भागातील नागरिकांची निराशा झाली.. कऱ्हाड - चिपळूण रेल्वे मार्गासाठी पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील जनतेच्या अनेक वर्षांपूर्वीच्या मागणीचे व विकासाच्या नव्या पर्वाचे स्वप्न संपुष्टात आले. ३१९५ कोटी खर्चाच्या कऱ्हाड- चिपळूण नवीन लोहमार्गासाठी १० वर्षांपूर्वी ऑगस्ट २०१६ मध्ये कोकण रेल्वे प्रशासन व शापूरजी पालनजी कंपनीत मुंबईत सामंजस्य करार झाला. .Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.त्यावेळी तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, तत्कालीन मंत्री अनंत गिते, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आदी उपस्थित होते. त्याच्या थेट प्रक्षेपणाचा कार्यक्रमही येथील स्थानकात झाला. माजी खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी या मार्गासाठी लोकसभेत मागणी व विशेष प्रयत्न केले. .कऱ्हाड- चिपळूण लोहमार्गासाठी दुपदरीकरण व विद्युतीकरणास तत्कालीन रेल्वेमंत्री प्रभू यांनी ४६७० कोटी रुपयांची तरतूद करून या मार्गास हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यामुळे कृषी, पर्यटन व औद्योगिक विकासास चालना मिळणार होती. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विशेष प्रयत्नाने कऱ्हाड जंक्शन आयडॉल स्थानक करण्याचा शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आखला होता. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...राज्याच्या अंदाजपत्रकात त्यासाठी सुमारे ९२८ कोटी खर्च अपेक्षित होता. राज्य आणि केंद्र शासन यांच्या प्रत्येकी ५० टक्के हिश्यातून या मार्गास मंजुरी दिली होती. नुकत्याच झालेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात कऱ्हाड -चिपळूण रेल्वे मार्गास मंजुरी न दिल्याने लोकांची निराशा झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.