Kas Plateau Flower Season 2026 Closure : महत्त्वाची बातमी! दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे जागतिक वारसा स्थळ 'कास पठार' पर्यटकांसाठी एक महिना आधीच बंद; प्रशासनाचा मोठा निर्णय

-अर्चना पवारकास (जि. सातारा) : जागतिक वारसा स्थळ म्हणून ओळख असलेल्या कास पुष्प पठारावर यंदा पावसाचे अत्यल्प प्रमाण व दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे नैसर्गिक रानफुलांचा अपेक्षित बहर आलेला (Kas Plateau flower season 2026 closure) नाही. पावसाअभावी फुलांच्या वाढीवर व फुलोऱ्यावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याने यंदाचा पुष्प हंगाम अपेक्षेप्रमाणे बहरू शकलेला नाही..या पार्श्वभूमीवर, कास पुष्प पठाराचा सन २०२६ मधील पर्यटन हंगाम दि. १३ ऑक्टोबर २०२६ पासून बंद करण्यात येत आहे. त्यामुळे पर्यटकांनी याची नोंद घेऊन नियोजित भेटीचे योग्य नियोजन करावे, असे आवाहन सातारा वन विभागाच्या वतीने करण्यात येत आहे..कास पठार हे जैवविविधतेने समृद्ध आणि दुर्मिळ रानफुलांसाठी प्रसिद्ध असलेले संवेदनशील नैसर्गिक क्षेत्र आहे. या परिसरातील जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धन करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. निसर्गातील बदलत्या परिस्थितीचा आदर करून पर्यावरण संवर्धनासाठी नागरिकांनी वन विभागास सहकार्य करावे, असे आवाहन वनपरिक्षेत्र अधिकारी मेढा संतोष पाटील यांनी केले आहे..Kognoli Toll Plaza Protest : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळं पुणे-बंगळूर महामार्गावरील वाहतूक वळवणार; प्रवाशांसाठी दिले 'हे' नवे पर्यायी मार्ग, कोगनोळी टोलनाक्यावर काय घडतंय?.कासची फुले बहरण्यासाठी पावसाचे प्रमाण, तापमान आणि नैसर्गिक परिस्थिती अनुकूल असावी लागते. यावर्षी पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने अनेक रानफुलांच्या वाढीवर प्रतिकूल परिणाम झाला. त्यामुळे पठारावरील फुलांचे वैविध्य आणि बहर अपेक्षेप्रमाणे दिसून आला नाही. दरवर्षी दिवाळी पर्यंत चालणारा कासचा हंगाम यावर्षी एक महिना अगोदरच संपला आहे..त्यामुळे कासच्या फुलांचे सौंदर्य पाहण्यासाठी उत्सुक असलेल्या निसर्गप्रेमी पर्यटकांची निराशा झाली आहे. फुलांचा अपेक्षित बहर न आल्याने पर्यटन हंगाम लवकर संपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कासच्या पुष्पवैभवाची प्रतीक्षा करणाऱ्या पर्यटकांसह स्थानिक हाॅटेल, कृषी पर्यटन केंद्र, छोटेमोठे व्यवसायिक यांच्या व्यवसायाला ही फटका बसला आहे..Kolhapur Flower Festival : कोल्हापुरात 'फ्लॉवर फेस्टिव्हल'मध्ये तीन जागतिक विक्रम! फूलझाडांमधून साकारला कुस्तीचा आखाडा, कोल्हापुरी चप्पल; 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डस्'तर्फे गौरव.कास पठारावर जून महिन्यात सातारेन्सीस या फुलाच्या आगमनाने फुलांची चाहूल लागते. त्यानंतर जुलै, ऑगस्ट महिन्यात चवर (रानहळद) या फुलांचा मोठा बहर दिसतो. पठार चांगले फुलते ते सप्टेंबर महिन्यात. यावेळी गेंद, सितेची आसव, तेरडा या फुलांच्या गालिच्यानी पठार बहरून जाते तर सर्वात शेवटी मिकी माऊस या फुलाने पठार पिवळेधम्मक होते. दोन महिन्यात तीन रंगाची छटा अनुभवण्यास मिळते. यावर्षी ही प्रक्रिया पावसाअभावी न झाल्याने पठारावरील फुलांचा बहर अकाली संपला आहे..कास पठारावर अजून काही भागात थोडीफार फुले आहेत. तसेच कुमुदिनी तलावातील पांढरी कमळे ही अजून काही दिवस राहणार असल्याने ज्या पर्यटकांना अजूनही कासची फुले बघायची आहेत त्यांना नाममात्र पन्नास रूपये शुल्कामध्ये पठारावर प्रवेश मिळणार आहे. तसेच नैसर्गिक मंडपघळ या पाॅइंटचा आनंदही घेता येणार असल्याचे समितीचे उपाध्यक्ष प्रदीप कदम यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.