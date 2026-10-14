सातारा

Kas Plateau Flower Season 2026 Closure : महत्त्वाची बातमी! दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे जागतिक वारसा स्थळ 'कास पठार' पर्यटकांसाठी एक महिना आधीच बंद; प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Why Kas Plateau Flower Season 2026 Ends Early : कमी पावसामुळे कास पठारावरील रानफुलांचा बहर यंदा अपेक्षेप्रमाणे झाला नाही. त्यामुळे सातारा वन विभागाने १३ ऑक्टोबरपासून पर्यटन हंगाम बंद केला. यामुळे पर्यटक आणि स्थानिक व्यावसायिकांना याचा फटका बसला आहे.
Kas Plateau flower season 2026

Kas Plateau flower season 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-अर्चना पवार

कास (जि. सातारा) : जागतिक वारसा स्थळ म्हणून ओळख असलेल्या कास पुष्प पठारावर यंदा पावसाचे अत्यल्प प्रमाण व दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे नैसर्गिक रानफुलांचा अपेक्षित बहर आलेला (Kas Plateau flower season 2026 closure) नाही. पावसाअभावी फुलांच्या वाढीवर व फुलोऱ्यावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याने यंदाचा पुष्प हंगाम अपेक्षेप्रमाणे बहरू शकलेला नाही.

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