दुर्दैवी घटना ! 'काशीळमधील अपघातात ट्रकचालक ठार'; राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाबाबत रास्ता रोको, चाकच अंगावरून गेलं अन्..

Tragic Accident in Kashil: स्थानिकांचा आरोप आहे की महामार्ग कामाच्या ठिकाणी योग्य सुरक्षा उपाययोजना, दिशादर्शक फलक किंवा वाहतूक व्यवस्था नसल्याने अशा घटना घडत आहेत. प्रशासनाने अनेकदा तक्रारी करूनही समस्या न सोडवल्याने नागरिक प्रचंड संतप्त झाले आहेत.
Tragic scene at Kashil where a truck driver lost his life; locals protesting over delayed national highway work.

सकाळ वृत्तसेवा
काशीळ : राष्ट्रीय महामार्गावर येथील सेवा रस्त्याच्या कडेला ट्रक उभा करून चालक खाली उतरत असताना दुसऱ्या ट्रकचे चाक अंगावरून गेल्याने तो जागीच ठार झाला. सातारा- कऱ्हाड लेनवर आज सकाळी साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली.

