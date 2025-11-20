दुर्दैवी घटना ! 'काशीळमधील अपघातात ट्रकचालक ठार'; राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाबाबत रास्ता रोको, चाकच अंगावरून गेलं अन्..

काशीळ : राष्ट्रीय महामार्गावर येथील सेवा रस्त्याच्या कडेला ट्रक उभा करून चालक खाली उतरत असताना दुसऱ्या ट्रकचे चाक अंगावरून गेल्याने तो जागीच ठार झाला. सातारा- कऱ्हाड लेनवर आज सकाळी साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. .Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...सनोज लोचन यादव (वय ३६, रा. झारखंड) असे ट्रकचालकाचे नाव आहे, तर कुमार दराईसामी (वय ५१, रा. तामिळनाडू) या ट्रकचालकावर बोरगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, अपघातानंतर संतप्त ग्रामस्थांनी महामार्गाच्या कामाबाबत रास्ता रोको केला. त्यामुळे दीड तास वाहतूक ठप्प झाली..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, नॅशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीचा बियाण्याचा मालाचा ट्रक (जेएच ०२ बीटी ३०३८) घेऊन सनोज यादव व क्लीनर सौरवकुमार साव हे निघाले होते. काशीळ येथे माल खाली करण्याच्या ठिकाणाची माहिती घेण्यासाठी ट्रकमधून चालक सनोज खाली उतरत असताना, याचवेळी सातारा बाजूकडून येणाऱ्या ट्रक (टीएन ९० एल २७६६) कुमार दराईसामी चालवत होते. त्यांनी सनोज यादव यास जोराची धडक देऊन ट्रकचे चाक अंगावरून गेल्याने सनोज यादव याचा जागीच मृत्यू झाला..याप्रकरणी ट्रकचालक कुमार दराईसामी यांच्यावर बोरगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्याद सौरवकुमार घनश्याम साव (रा. हजारीबाग, झारखंड) यांनी दिली असून, तपास पोलिस उपनिरीक्षक सुधीर भोसले व हवालदार संजय जाधव करत आहेत..दरम्यान, अपघाताच्या संतापातून येथील ग्रामस्थांनी महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन छेडले. महामार्गाचे काम सुरू असताना योग्य पर्यायी मार्ग, संकेतक, गतिरोधक व सुरक्षा उपाययोजनांची पूर्णतः न केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. त्यामुळे तब्बल दीड तास वाहतूक कोलमडली होती. सातारा- कऱ्हाड लेनवरील वाहतूक रेंगाळत चालली होती..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...प्रशासनाकडून आश्वासनघटनेची माहिती मिळताच बोरगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक धोंडीराम वाळवेकर, तसेच महामार्ग मदत केंद्र कऱ्हाडचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मनोज बाबर, पोलिस उपनिरीक्षक सुरेश पाटील व डी. पी. जैन कंपनीचे सहाय्यक वरिष्ठ व्यवस्थापक अजित घारे घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी ग्रामस्थांशी चर्चा करून महामार्गावर तातडीने गतिरोधक व ब्लॉक लावण्याचे मान्य केले, तसेच पुढील सर्व सुरक्षा मागण्या तातडीने पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर ग्रामस्थांनी महामार्ग मोकळा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.