कातरखटाव: नवीन पुलाचे काम सुरू असताना झालेल्‍या सुरुंगाच्‍या स्‍फोटाने रविवारचा आठवडा बाजार व संपूर्ण कातरखटाव हादरले. या सुरुंगाने दोन व्यक्ती जखमी झाले, तर काही घरांच्या स्लॅबला व पत्र्यांना मोठी छिद्रे पडली. काही मोटारींचेही यामध्‍ये नुकसान झाले.

