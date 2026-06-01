सातारा: खरीप हंगामाच्या तोंडावर झालेल्या इंधन दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर व अन्य शेती मशागतीसाठी लागणारा खर्च वाढल्याने अनेक ठिकाणी मशागतीचे दरही वाढविण्यात आले आहेत. .Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.आधीच उत्पादन खर्चाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना या दरवाढीचा आर्थिक फटका बसत आहे. पेरणीपूर्व तयारीसाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकरी चिंतेत सापडला आहे..जिल्ह्यात सध्या शेती मशागतीची कामे सुरू आहेत. मात्र, इंधन दरवाढीमुळे यंत्रचालकांनी एकरी २०० ते ३०० रुपयांची दरवाढ केल्याने शेतीची पूर्वतयारी महागली आहे. उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असताना शेतीमालाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याची तक्रार शेतकरी व्यक्त करत आहेत. त्यातच खरिपासाठी बियाणे, खते आणि औषधांच्या वाढत्या खर्चामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे..यावर्षी मॉन्सून समाधानकारक नसल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला असला तरी पावसापूर्वीची तयारी पूर्ण करत आहेत. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच वाढलेल्या खर्चामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून, शासनाने दिलासा देणारे उपाय करावेत, अशी मागणी ग्रामीण भागातून होत आहे..खरीप हंगामाच्या तोंडावर काही ठिकाणी मशागतीचे दर वाढल्याने खर्च वाढला आहे. त्यात बियाणे, खते, औषधांचेही दर वाढले आहेत. दुसरीकडे वीजपुरवठा कमी झाल्याने सिंचनाचे नियोजन बिघडले आहे. शेतकऱ्यांचे गणित कोलमडले आहे.- बजरंग पवार, शेतकरी.Pune Medical College: दोन तासांचे काम; महिन्याचा दाम, पुण्यातील अटलबिहारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांचा अनोखा फंडा.वीज कपातीमुळे प्रश्न गंभीरजून महिना उजाडला तरी उष्णतेची तीव्रता कायम आहे. वाढत्या तापमानामुळे पिके आणि फळबागांना पाणी देण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. मात्र, कृषी पंपांसाठी मिळणारा वीजपुरवठा आठ तासांवरून सहा तासांपर्यंत कमी झाल्याने सिंचनाचे नियोजन विस्कळित झाले आहे. कमी वेळेत पाणी देणे कठीण जात असल्याने पिकांच्या वाढीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.