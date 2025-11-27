सातारा

Green pigeon : 'दुर्मिळ हरियालचे किरकसालमध्ये दर्शन'; जैवविविधतेच्या कामात यश मिळाल्याने ग्रामस्थ आनंदले; दोनशे प्रजातींच्या पक्ष्यांची नोंद

Rare bird sighting: गेल्या काही महिन्यांत किरकसाल परिसराजवळ तब्बल दोनशेहून अधिक पक्षी प्रजातींची नोंद करण्यात आली आहे. यात स्थलांतरित पक्ष्यांसह काही दुर्मिळ आणि संवर्धनाच्या श्रेणीतील प्रजातींचाही समावेश आहे. हरियालचे अचानक दर्शन हे स्थानिक परिसंस्थेला लाभलेली सकारात्मक प्रतिक्रिया असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
Rare Green Pigeon Spotted in Kirkasal; Villagers Celebrate Biodiversity Success

फिरोज तांबोळी

गोंदवले : वन्यजीव संवर्धनासाठी अग्रेसर असलेल्या आदर्शगाव किरकसालच्या शिवारात दुर्मिळ असणाऱ्या राज्यपक्षी हरियालचे दर्शन झाले आहे. अभ्यासकांनी या पक्ष्याची चित्रफीत बनवली असून, आणखी एका दुर्मिळ पक्ष्याची नोंद झाल्याने किरकसालकरांना जैवविविधतेच्या कामामध्ये मोठे यश मिळाल्याने आनंद व्यक्त होत आहे. यापूर्वी राज्य फुलपाखरू ब्लू मॉरमॉनचे दर्शन झाले होते.

