सातारा

Kisan Veer Sugar Factory: किसनवीर साखर कारखान्यात कामगारांचा उद्रेक, अनेक वर्षांपासून पगार नाही; मंत्री मकरंद पाटील व खासदार नितीन पाटील विरोधात संताप

Kisan Veer Sugar Factory Workers Protest Over Years Of Unpaid Salaries: अनेक वर्षांपासून पगार नाही; किसनवीर साखर कारखान्यात कामगारांचा उद्रेक, नेत्यांविरोधात संताप
Kisan Veer Sugar Factory Salary Crisis Workers Protest Over Unpaid Wages Anger Grows Against Makarand Patil And Nitin Patil

Kisan Veer Sugar Factory Salary Crisis Workers Protest Over Unpaid Wages Anger Grows Against Makarand Patil And Nitin Patil

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भुईंज : किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्याच्या थकीत पगारांसह विविध मागण्यांसाठी कामगारांनी सुरू केलेले काम बंद आंदोलन सोमवारी कायम राहिले. कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यात झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने मंगळवारीही आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय कामगारांनी घेतला आहे.

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