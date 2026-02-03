MLA Shashikant Shinde: कोरेगावात पोलिस निरीक्षकांविरुद्ध ठिय्या; आमदार शशिकांत शिंदे यांचे आंदोलन; गुन्ह्यांच्या तपासातही पक्षीय भेदभाव!

कोरेगाव: येथील पोलिस ठाणे व पोलिस निरीक्षक घनशाम बल्लाळ हे राजकीय दबावातून राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करत आहेत, दाखल गुन्ह्यांच्या तपासातही पक्षीय भेदभाव करत कारवाई करत असल्याने श्री. बल्लाळ यांना तातडीने निलंबित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...या मागणीसाठी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी कार्यकर्त्यांसह कोरेगाव पोलिस ठाण्यात तब्बल तीन तास ठिय्या आंदोलन केले. अखेरीस दुपारी तीन वाजता अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर ठिय्या आंदोलन मागे घेण्यात आले. या वेळी श्री. बल्लाळ यांच्याविरुद्ध कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली..दरम्यान, नऊ जानेवारी २०२६ रोजी आसरे (ता. कोरेगाव) ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत शासकीय योजनेतून सुरू असलेल्या गटाराच्या कामामध्ये काही ग्रामस्थांनी अडथळा आणल्याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या सरपंच सविता सूर्यकांत सणस, सदस्य रूपेश सीताराम सपकाळ यांच्यासह अन्य लोकांना जबर मारहाण झाली. याप्रकरणी श्री. सपकाळ यांनी नऊ जणांविरुद्ध तक्रार कोरेगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. .मात्र, त्यामध्ये काहीही कारवाई न करता श्री. बल्लाळ यांनी ज्यांनी सरपंच, सदस्य व अन्य लोकांना मारहाण केली त्यांच्याकडून १३ जानेवारी २०२६ रोजी विरोधी तक्रार घेऊन श्री. सपकाळ यांच्यासह ११ जणांवर तक्रार दाखल केली. ही तक्रारच खोटी असल्याचा दावा श्री. शिंदे यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी आज केला. आसरेप्रकरणी कार्यकर्त्यांच्यावरच कारवाई होत असल्याचे समजल्यावर आज सकाळी ११ वाजता आमदार शिंदे हे कार्यकर्त्यांसह कोरेगाव पोलिस ठाण्यात श्री. बल्लाळ यांना जाब विचारला. श्री. बल्लाळ समाधानकारक उत्तरे न देता कक्षाच्याबाहेर निघून गेले..त्यानंतर पोलिस उपअधीक्षक राजश्री तेरणी यांच्यासह श्री. बल्लाळ यांनी श्री. शिंदे यांच्याशी संवाद साधला. मात्र, त्याही समाधानकारक उत्तर देत नसल्याचे लक्षात आल्यावर पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी येथे आल्याशिवाय आणि श्री. बल्लाळ यांना तातडीने निलंबित केल्याशिवाय आम्ही काही येथून उठणार नाही, असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे वातावरण तणावपूर्ण बनू लागले..यावेळी साहिल शिंदे, संजना जगदाळे, राजाभाऊ जगदाळे, प्रतिभाताई बर्गे, ॲड. पांडुरंग भोसले, संजय पिसाळ, अरुण माने, किशोरनाना बर्गे, हेमंत बर्गे, प्रीतम बर्गे, केशव मदने, अमरसिंह बर्गे, अक्षय बर्गे, जयवंत घोरपडे आदी कार्यकर्ते व आसरे ग्रामस्थ उपस्थित होते..Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.पेनड्राइव्हमध्ये काय?अखेर दुपारी अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर येथे दाखल झाल्या. त्यांनी आसरे येथील दोन्ही गुन्ह्यांच्या तपासकामात स्वतः लक्ष घालून कोणावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर श्री. शिंदे व कार्यकर्त्यांनी आंदोलन मागे घेतले. यावेळी श्री. शिंदे यांनी एक पेनड्राइव्ह श्रीमती कडुकर यांना देऊन तो आपण स्वतः आणि पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी जरूर ऐकावा, अशी विनंती केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.