Real Estate Fraud: कोरेगावच्या एकाची फसवणूक; रिअल इस्टेट डेव्हलपरला सव्वाकोटींना गंडा, दोघांना कोठडी

कोरेगाव: कवठेमहांकाळ (जि. सांगली) येथील जमीन खरेदीप्रकरणी बावधन (पुणे) येथील राजेश महादेव शेकटकर आणि सातारा (सदरबझार) येथील गोपाल सुकुमारन वेलियाविटील या दोघांनी येथील एका रिअल इस्टेट डेव्हलपरची संगनमताने एक कोटी ३१ लाख ६० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा गुन्हा येथील पोलिस ठाण्यात दाखल झाला आहे. कोरेगाव पोलिसांनी संशयितांना अटक करून न्यायालयात उभे केले असता त्यांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे..याबाबत रिअल इस्टेट डेव्हलपर आनंद यशवंत बर्गे (रा. सरस्वती हायस्कूलसमोर, शिवाजीनगर, कोरेगाव) यांनी काल रात्री साडेदहा वाजता कोरेगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यात म्हटले आहे, की एप्रिल २०२४ ते आजअखेरपर्यंत राजेश शेकटकर व गोपाळ वेलियाविटील यांनी संगनमत करून कवठेमहांकाळ येथील दोन हेक्टर दोन आर (पाच एकर दोन गुंठे) जमीन खरेदी देतो, असे सांगून जमिनीवरील डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेतील कर्ज पूर्ण करण्यासाठी वेळोवेळी एक कोटी ३१ लाख ६० हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारली. .मात्र, बँकेचे कर्ज पूर्ण भरूनही जमीन राजेश शेकटकर याने स्वतःच्या नावावर करून घेतली. त्यानंतर जमीन माझ्या नावावर करून न देता अथवा माझ्याकडून घेतलेले पैसे परत न करता फसवणूक केली आहे..दरम्यान, आज सकाळी श्री. शेकटकर आणि श्री. वेलियाविटील यांना अटक करून त्यांना कोरेगाव न्यायालयातील न्यायमूर्ती पी. डी. यवतकर यांच्यासमोर उभे केले असता त्यांनी दोघांनाही सोमवारपर्यंत (ता. चार) दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. तपास पोलिस उपनिरीक्षक ओंकार भेगडे करत आहेत.