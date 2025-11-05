सातारा

CA Exam Result:'कोरेगावच्या दिव्याचे सीए परीक्षेत यश';पाहिलेलं स्वप्न सत्यात उतरवलं, आईने कष्ट करुन मुलीच्या पंखात भरल बळ..

“From Koregaon to Success: दिव्याने इयत्ता अकरावी, बारावी पूर्ण करून वाणिज्य शाखेची पदवीचे शिक्षण घेताना चार्टर्ड अकाउंटंटचे शिक्षणही सुरू ठेवले होते. नुकत्याच झालेल्या चार्टर्ड अकाउंटंट परीक्षेत तिला उज्ज्वल यश मिळाल्यामुळे ती चार्टर्ड अकाउंटंट झाली आहे.
“Divya from Koregaon celebrates her CA success with her proud mother who stood by her through every struggle.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोरेगाव : दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडियाच्या वतीने झालेल्या चार्टर्ड अकाउंटंट परीक्षेत येथील दिव्या संतोष बर्गे ही चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाली आहे. येथील संतोष यशवंत बर्गे यांचा पत्नी वर्षा, दिव्या व अंतरा या दोन मुली असा छोटा परिवार होता.

