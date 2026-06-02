Koyna Hydropower : पायथा विद्युतगृहाने रचला इतिहास! कोयनेतून विक्रमी ३२७४.४१ दशलक्ष युनिट वीज; प्रथमच २१६.४६ दशलक्ष युनिट वीजनिर्मितीचा टप्पा

-सूर्यकांत पाटणकरपाटण: महाराष्ट्राची 'भाग्यलक्ष्मी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोयना धरणाने गत जलवर्षात विक्रमी वीजनिर्मिती करत राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रात नवा इतिहास रचला आहे. १ जून ते ३१ मे या जलवर्षात कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून तब्बल ३२७४.४१ दशलक्ष युनिट वीज निर्मिती झाली. त्यात पायथा विद्युतगृहाने प्रथमच २१६.४६ दशलक्ष युनिट वीजनिर्मितीचा विक्रम नोंदविला आहे..राज्यातील सिंचन आणि वीजनिर्मिती या दोन्ही क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या कोयना प्रकल्पाने यंदा सर्व टप्प्यांमधून उल्लेखनीय कामगिरी केली. धरणातील पाण्याचे काटेकोर नियोजन, पूरस्थितीचे व्यवस्थापन आणि उपलब्ध जलसाठ्याचा प्रभावी वापर, यामुळे हा विक्रम शक्य झाल्याचे मानले जात आहे..कोयना धरणातील पाण्याचा वापर पूर्वेकडील सिंचनासाठी, तसेच पश्चिमेकडील वीज निर्मितीसाठी केला जातो. सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या सिंचनासाठी नदीपात्रात सोडण्यात येणारे पाणी महत्त्वाचे मानले जाते. गतवर्षी पूरस्थितीत वाहून जाणाऱ्या १४.५३ टीएमसी पाण्याचा वापर वीजनिर्मितीसाठी केला. ३३.१० टीएमसी पाणी वीजनिर्मितीनंतर कोयना नदीपात्रात सोडण्यात आले. त्यामुळे पायथा विद्युतगृहातून एकूण ४७.६३ टीएमसी पाण्याचा वापर करून वीजनिर्मिती, तसेच सिंचनाचा लाभ दिला..या पायथा विद्युतगृहाने स्थापनेपासूनचा सर्वाधिक वीजनिर्मितीचा विक्रम नोंदवत २१६.४६ दशलक्ष युनिट वीज निर्माण केली. हा कोयना प्रकल्पाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. पायथा विद्युतगृह वगळता पश्चिमेकडील वीजनिर्मितीसाठी एकूण ६७.६२ टीएमसी पाण्याचा वापर केला. या विक्रमी निर्मितीमुळे राज्याच्या महसुलात मोठी भर पडली आहे..पावसाळ्यात धरणातील पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी नदीपात्रात पाणी सोडावे लागते; मात्र नदीकाठच्या गावांना पुराचा धोका निर्माण होणार नाही, याची दक्षताही घ्यावी लागते. त्यामुळे धरण व्यवस्थापनाची अनेकदा कसरत होते. या आव्हानांवर मात करत कोयना प्रकल्पाने यंदा विक्रमी वीजनिर्मितीचा टप्पा ओलांडला..पश्चिमेकडील वीजनिर्मिती सुरूचसध्या कोयना धरणात १०.७४ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पश्चिमेकडील वीजनिर्मिती सुरू आहे. उपलब्ध पाणीसाठा शिल्लक असेपर्यंत पश्चिमेकडील वीजनिर्मिती सुरू राहणार असल्याची माहिती धरण व्यवस्थापनाने दिली आहे.