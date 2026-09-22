सातारा

Krishna River Pollution : जिल्हाधिकारी डॉ. घोष; पाण्याचे नमुने तपासणी अहवाल शासनाला पाठवणार कृष्णा नदी दूषित करणाऱ्यांवर कारवाई करणार

Sangli Collector Dr Mainak Ghosh announces water quality testing : गणेशमूर्ती विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर कृष्णा नदीतील पाणी दूषित होत असल्याच्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी पाण्याचे नमुने तपासण्याचे आदेश दिले आहेत.
Krishna River Pollution

Dr Mainak Ghosh

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सांगली : ‘‘गणेशमूर्ती विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर कृष्णा नदीपात्रातील पाणी कमी झाल्याने तसेच नदीचे पाणी दूषित होत असल्याच्या तक्रारी समाजमाध्यमांवरून होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नदीच्या पाण्याची तपासणी करून प्रदूषणास कारणीभूतांचा शोध घेतला जाईल. नदीचे पाणी दूषित करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल, ’’ अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी आज समाजमाध्यमांवरून बोलताना दिली. जिल्हाधिकारी घोष म्हणाले, ‘‘कृष्णा नदीतील पाण्याची सद्यस्थिती आणि प्रदूषणाबाबत पाटबंधारे विभागाशी संपर्क साधण्यात आला आहे.

नदीच्या दोन्ही बाजूंच्या विविध ठिकाणांहून पाण्याचे नमुने घेऊन ते प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. या तपासणीतून पाण्याच्या गुणवत्तेची सद्यस्थिती तसेच प्रदूषणाचे नेमके कारण स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.’’ ‘‘पाण्याच्या नमुना तपासणीचा सविस्तर अहवाल राज्य शासनाला पाठविण्यात येणार आहे.

Krishna River Pollution
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तसेच या प्रश्नावर महापालिका प्रशासनाशीही चर्चा केली जाणार आहे. सांगली शहरातील नागरिकांना स्वच्छ आणि सुरक्षित पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन महापालिकेच्या समन्वयाने करण्यात येईल, ’’ असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी घोष म्हणाले, ‘‘गणेश विसर्जनाच्या काळात नदीपात्रातील पाण्याची पातळी कमी असल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे नदीत कोणत्याही प्रकारचे दूषित पाणी सोडले जात आहे का, याचीही तपासणी करण्यात येणार आहे. याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाला पाठवण्यात येणार आहे. तपासणीत दोष आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.’’

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