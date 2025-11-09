Satara Crime:'कुळकजाई खून प्रकरणातील संशयित जेरबंद'; गुन्ह्याचा २४ तासांत उलगडा; दहिवडी पोलिस, स्थानिक गुन्हे शाखेची कामगिरी

दहिवडी: माण तालुक्यातील कुळकजाई येथील खून प्रकरणातील संशयिताला दहिवडी पोलिस ठाणे व स्थानिक गुन्हे शाखेने जेरबंद केले आहे. शुभम दत्तात्रय चव्हाण (वय २९, रा. कुळकजाई, ता. माण) याला अटक करण्यात आली असून, गुन्ह्याचा २४ तासांत उलगडा करण्यात आला आहे..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की बुधवारी (ता. पाच) कुळकजाई येथील सखाराम शिपटे यांनी दहिवडी पोलिस ठाण्याच्या दूरध्वनीवर संपर्क साधून रमेश मारुती इंगळे (वय अंदाजे ५०, रा. कुळकजाई) हे नग्न अवस्थेत गावच्या हद्दीत स्मशानभूमीशेजारी रस्त्याच्या कडेला शेतात मृतावस्थेत आढळून आले आहेत, असे कळविले. त्यानंतर दहिवडी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे, पोलिस उपनिरीक्षक स्वाती थोंगडे, हवालदार श्रीनिवास सानप, विजय खाडे, नितीन धुमाळ व संभाजी खाडे, पोलिस नाईक पूनम रजपूत, पोलिस कॉन्स्टेबल चंद्रकांत शिंदे, नीलेश कुदळे व मल्हारी खाडे यांनी घटनास्थळी भेट दिली..तसेच पोलिस उपअधीक्षक रणजित सावंत, स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रोहित फारणे, पोलिस हवालदार मनोज जाधव, शैलेश फडतरे, लक्ष्मण जगदने, मोहन पवार, स्वप्नील कुंभार, अमित माने, अजय जाधव व अमित झेंडे, पोलिस कॉन्स्टेबल स्वप्नील दौंड व रविराज वर्णे तसेच फिंगर प्रिंट एक्स्पर्ट, डॉगस्कॉड, फॉरेन्सिक सपोर्ट युनिट हे ही त्या ठिकाणी आले. त्यांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून घटनास्थळाची पाहणी केली..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...यावेळी रमेश इंगळे यांचा कोणीतरी अज्ञाताने दगडाने ठेचून निर्घृणपणे खून केल्याचे स्पष्ट झाले. पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक वैशाली कडुकर, पोलिस उपअधीक्षक रणजित सावंत, स्थानिक गुन्हे शाखा साताराचे पोलिस निरीक्षक अरुण देवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली दहिवडी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे व त्यांचे सहकारी, स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रोहित फारणे व त्यांचे सहकारी यांनी गुन्ह्यातील अज्ञात संशयिताचा शोध घेत असताना शुभम चव्हाण याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने रमेश इंगळे हा दारू पिऊन शिवीगाळ करत असल्याने त्याला दगडाने मारून त्याचा खून केला असल्याचे सांगितले. श्री. दराडे हे अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.