Satara Crime:'कुळकजाई खून प्रकरणातील संशयित जेरबंद'; गुन्ह्याचा २४ तासांत उलगडा; दहिवडी पोलिस, स्थानिक गुन्हे शाखेची कामगिरी

Kulakjai Murder Case: बुधवारी (ता. पाच) कुळकजाई येथील सखाराम शिपटे यांनी दहिवडी पोलिस ठाण्याच्या दूरध्वनीवर संपर्क साधून रमेश मारुती इंगळे (वय अंदाजे ५०, रा. कुळकजाई) हे नग्न अवस्थेत गावच्या हद्दीत स्मशानभूमीशेजारी रस्त्याच्या कडेला शेतात मृतावस्थेत आढळून आले आहेत, असे कळविले.
Dahivadi police successfully solve Kulakjai murder case within 24 hours; suspect arrested in swift operation.

सकाळ वृत्तसेवा
दहिवडी: माण तालुक्यातील कुळकजाई येथील खून प्रकरणातील संशयिताला दहिवडी पोलिस ठाणे व स्थानिक गुन्हे शाखेने जेरबंद केले आहे. शुभम दत्तात्रय चव्हाण (वय २९, रा. कुळकजाई, ता. माण) याला अटक करण्यात आली असून, गुन्ह्याचा २४ तासांत उलगडा करण्यात आला आहे.

