महाबळेश्वर: येथील पालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. तरीही आपण उमेदवारांना चिन्ह वाटप करून बेकायदेशीर काम करत आहात, असे लेखी पत्र देऊन देखील निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी राजकीय दबावापोटी ही प्रक्रिया पार पाडली. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास ही चुकीची बाब आम्ही आणून दिल्यानंतर त्यांनी नव्याने निवडणूक प्रक्रिया घेण्याचे आदेश दिले. ज्या अधिकाऱ्यांमुळे उमेदवारांचे आर्थिक नुकसान झाले, त्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कोल्हापूर उच्च न्यायालयात आम्ही याचिका दाखल करणार आहे, तसेच जिल्हा न्यायालयाने उमेदवारांविरोधातील जी याचिका फेटाळली आहे, त्यावरही उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार असल्याची माहिती गिरिस्थान नगर विकास आघाडीचे (नियोजित) नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार कुमार शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. .माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.राज्य निवडणूक आयोगाने महाबळेश्वर पालिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. आता ही निवडणूक २० डिसेंबरला होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडल्यामुळे जनतेमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे या सर्व बाबींचा खुलासा करण्यासाठी नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार कुमार शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली..यावेळी ते म्हणाले, ''निवडणुकीला उभे असणारे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार डी. एम. बावळेकर व सुनील शिंदे यांनी नगरपालिकेचा कर बुडविला आहे. त्याचे पुरावेदेखील सादर केले. नियमानुसार थकबाकी असणारे उमेदवार निवडणुकीला पात्र ठरत नाही. याबाबत पुरावे देखील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आले; परंतु राजकीय दबावापोटी नगरपालिकेने त्यांना तुटपुंजी रक्कम भरायला लावून पावती दिली; परंतु या पावतीवर कोणताही जीएसटीचा उल्लेख नाही. दंड व्याज आकारणी नमूद नाही. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयात आम्ही याचिका दाखल केली होती..ही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असताना देखील निवडणूक निर्णय अधिकारी श्री. मस्के व मुख्याधिकारी श्री. पाटील यांनी उमेदवारांना चिन्ह वाटप केले. बेकायदेशीर प्रक्रिया या अधिकाऱ्यांनी वापरल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाला आम्ही कळवले. त्यांनी तत्काळ ही निवडणूक प्रक्रिया बंद पाडली.''.संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...निकाल राखून ठेवावासध्या अन्य ठिकाणी होत असणाऱ्या नगरपालिका निवडणुकांचा निकालांचा परिणाम येथील निवडणुकीवर होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांचे निकाल राखून ठेवावेत, असे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाला देणार आहे, तसेच जिल्हा न्यायालयाने फेटाळलेल्या याचिकेचे अपील कोल्हापूर उच्च न्यायालय दाखल करणार व ज्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे उमेदवारांचे आर्थिक नुकसान झाले, त्यांच्या विरोधातील याचिका ही कोल्हापूर उच्च न्यायालयात दाखल करणार असल्याचे कुमार शिंदे यांनी सांगितले.