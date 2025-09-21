सातारा

Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी

Inspiring MPSC journey of Patil brother-sister duo: वांग खोऱ्यातील विद्यार्थी- विद्यार्थिनींसाठी हे बहीण - भाऊ आयडॉल ठरले आहेत. मोनिका यांनी बीएस्सी ॲग्रीची पदवी घेतली. त्यानंतर २०२० पासून स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास सुरू केला. गेल्या वर्षी त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळवत राज्यात मुलींत दुसरा क्रमांक पटकावला.
सकाळ वृत्तसेवा
ढेबेवाडी : कुठरे (ता. पाटण) येथील मोनिका पाटील व हर्षवर्धन पाटील या सख्या भावंडांनी एकाच वेळी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळवत राज्य विक्रीकर निरीक्षक पदाला गवसणी घातली. बहीण- भावाच्या या यशाचे विभागातून कौतुक हाेत आहे.

