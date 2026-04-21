Uday Samant : आयटी पार्कसाठीची जागा हस्तांतरित करणार; उद्योजकांची सातारा, कोल्हापूरमध्ये कार्यशाळा घेणार

सातारा - आयटी पार्कसाठीच्या जागेवर आरक्षण टाकून ती एमआयडीसीकडे हस्तांतरित केली जाणार आहे. सातारा व कोल्हापूर या दोन ठिकाणी होणाऱ्या आयटी पार्कमध्ये उद्योजक येण्यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांत आयटी उद्योजकांची कार्यशाळा घेतली जाणार आहे. त्यातून काही उद्योग या ठिकाणी येतील. येत्या एक, दोन दिवसांत या कार्यशाळा कधी होणार हे निश्चित होईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिली. .शिवसेनेच्या मेळाव्यासाठी मंत्री सामंत आज सायंकाळी साताऱ्यात आले होते. यावेळी शासकीय विश्रामगृहात त्यांच्याशी पत्रकारांनी संवाद साधला. यावेळी एमआयडीसीचे आरओ अमितकुमार सोंडगे उपस्थित होते.सातारा आयटी पार्कच्या जागा हस्तांतरणाचा प्रस्ताव शासन दरबारी आहे. यावर कधीपर्यंत निर्णय होईल, याबाबत विचारले असता मंत्री उदय सामंत म्हणाले, 'पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा व कोल्हापूर या दोन ठिकाणी आयटी पार्क उभारण्याचा निर्णय आम्ही घेतला..आता महसूलकडील जागा एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करण्यासाठी या जागेवर आरक्षण टाकून ती हस्तांतरित केली जाणार आहे, तसेच या दोन्ही ठिकाणी आयटी उद्योजक येण्यासाठी आम्ही दोन्ही ठिकाणी आयटी उद्योजकांची कार्यशाळा घेणार आहोत. त्यानंतर काही उद्योजक या दोन्ही ठिकाणी येतील. येत्या एक दोन दिवसांत कार्यशाळा कधी होणार हे निश्चित होईल.'.उद्योगांचा कर ग्रामपंचायतीलाजिल्ह्यातील उद्योगांना ग्रामपंचायतींकडून पायाभूत सुविधा मिळत नाहीत. मात्र, तरीही ग्रामपंचायतींकडून कर घेतला जातो, या प्रश्नावर मंत्री सामंत म्हणाले, 'कंपन्यांकडून मिळणारा कर हा उद्योग विभागाकडे येतो. ग्रामपंचायत एमआयडसीला किती कर घ्यायचा ते सांगत असते. मिळालेल्या करातील ५० टक्के रक्कम आम्ही ग्रामपंचायतींना देतो; पण ग्रामपंचायतींकडून कराच्या प्रमाणात एमआयडीसीला सुविधा दिल्या जात नाही, हे दुर्दैवी आहे..त्यामुळे ही कराची रक्कम ग्रामपंचायतीला द्यायची की नाही, यावर काही धोरण असणे आवश्यक आहे. येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आम्ही याबाबत निर्णय घेणार आहोत.' दरम्यान, शासकीय विश्रामगृहात मासचे पदाधिकारी, तसेच अनिकेतराजे नाईक-निंबाळकर, चंद्रहार पाटील यांनी मंत्री सामंत यांची भेट घेऊन चर्चा केली.