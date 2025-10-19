Laxman Mane: ‘भटक्यां’ना एसटीमध्ये समाविष्ट करा : पद्मश्री लक्ष्मण माने; हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार आदिवासींमध्ये समावेश करून द्यावा न्याय

सातारा: हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदीनुसार मूळच्या भटक्या विमुक्त जमातींना अनुसूचित जमातींचा स्वतंत्र संवर्ग करून आदिवासींमध्ये समाविष्ट करा. गेल्या ५० वर्षांपासून राज्यकर्ते आमची फसवणूक करीत आले आहेत. लोकशाही मार्गाने गुरुवारी (ता. १६) आम्ही पुण्यात मोर्चा काढला. अद्यापही आमच्या मागण्यांचा विचार झालेला नाही. आगामी काळात मान्य न झाल्यास न्याय, सत्य, अहिंसा यांना तिलांजली देऊ, त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील असा सज्जड इशारा भटक्या विमुक्त जमाती संघटनेचे अध्यक्ष पद्मश्री लक्ष्मण माने यांनी येथे दिला..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजिलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी भटक्या विमुक्त जमाती संघटना सचिव नारायण जावलीकर, दत्ता पवार, अशोक जाधव, मच्छिंद्रनाथ जाधव, हरिदास जाधव, रामभाऊ जाधव आदी उपस्थित होते..माने म्हणाले, ‘‘भटक्या व विमुक्त जाती मिळून ४२ जमाती आहेत. १९६१ च्या थाडे कमिटीने भटक्या विमुक्तांच्या जमाती या आदिवासी समकक्ष आहेत, त्यांना या प्रवर्गाचे फायदे देण्यात यावेत, असा निष्कर्ष नोंदवला आहे. हैदराबाद गॅझेटिअरमधून या ४२ जमातींचा आदिवासींमध्ये समावेश झाल्याचे समजते. शासनाने मराठा कुणबी समाजाला हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार न्याय दिला. आता त्याच न्यायाने भटक्या विमुक्त जमातींचा समावेश आदिवासींमध्ये करावा व आमच्यावर झालेला अन्याय दूर करावा, अशीही मागणी माने यांनी केली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.केंद्र व राज्य सरकारने आम्हाला ट्राईब मानूनच आपल्या सत्ता भोगल्या आहेत. त्यामुळे आता आदिवासींना ‘अ’ आम्हाला ‘ब’ म्हणून स्वतंत्र सबप्लान तयार करण्याची मागणीही माने यांनी केली. आमच्या मूळच्या यादीमध्ये धनगर आणि वंजारी समाजाचा समावेश केल्याने २५ वर्षांत आमचे नुकसान झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.