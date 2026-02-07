सातारा

ZP Election Voting : मतदानाच्या धामधुमीतच बिबट्याची एन्ट्री; NCP नेत्याच्या मुलावर हल्ला केल्याने खळबळ, दहशतीच्या सावटाखाली सुरू आहे मतदान

Leopard Attack Ahead of Karad ZP Elections : उंडाळे ते शेवाळेवाडी जाणाऱ्या रस्त्यावर अचानक बिबट्याने त्यांच्या दुचाकीवर झेप घेत अधिराज पाटील यांच्यावर हल्ला केलाय.
ZP election voting Maharashtra

ZP election voting Maharashtra

esakal

हेमंत पवार
Updated on

कराड : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी आज सकाळी साडेसात वाजता मतदानास (ZP election voting Maharashtra) प्रारंभ झाला. मात्र, काल शुक्रवारी रात्री माजी सहकारमंत्री ज्येष्ठ नेते (कै) विलासराव पाटील-उंडाळकर यांचा नातू आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांचा चिरंजीव अधिराज पाटील यांच्यावर बिबट्याने हल्ला केला. त्यात ते जखमी झाले. त्यामुळे उंडाळे भागातील मतदान केंद्रावर बिबट्याच्या दहशतीखाली मतदान सुरु आहे. (Leopard attack during election voting in Karad)

Loading content, please wait...
Satara
NCP
karad
Leopard
Wild Animals
zilha parishad election

Related Stories

No stories found.