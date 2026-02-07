ZP Election Voting : मतदानाच्या धामधुमीतच बिबट्याची एन्ट्री; NCP नेत्याच्या मुलावर हल्ला केल्याने खळबळ, दहशतीच्या सावटाखाली सुरू आहे मतदान

कराड : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी आज सकाळी साडेसात वाजता मतदानास (ZP election voting Maharashtra) प्रारंभ झाला. मात्र, काल शुक्रवारी रात्री माजी सहकारमंत्री ज्येष्ठ नेते (कै) विलासराव पाटील-उंडाळकर यांचा नातू आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांचा चिरंजीव अधिराज पाटील यांच्यावर बिबट्याने हल्ला केला. त्यात ते जखमी झाले. त्यामुळे उंडाळे भागातील मतदान केंद्रावर बिबट्याच्या दहशतीखाली मतदान सुरु आहे. (Leopard attack during election voting in Karad).सातारा जिल्हा परिषद व कराड पंचायत समितीसाठी आज होत असलेल्या निवडणुका शांततेत व यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी प्रशासनाकडून जोरदार तयारी करण्यात आहे. कराड तालुक्यातील १२ गट आणि पंचायत समितीच्या २४ गणांसाठी ४८६ मतदान केंद्रे असून एकूण ४ लाख ६ हजार ६०६ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत..Leopard Attack in Karad : माजी मंत्री विलासराव पाटील-उंडाळकर यांच्या नातवावर बिबट्याचा हल्ला; अधिराज पाटील जखमी, निवडणूक प्रचारातून घरी परतताना बिबट्याची झडप.कराड (जि. सातारा) तालुक्यातील येळगाव जिल्हा परिषद गटातून उदयसिंह पाटील-उंडाळकर हे निवडणूक लढवत आहेत. शुक्रवारी रात्री या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अधिराज शेवाळेवाडी विभागात कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेण्यासाठी गेले होते. तेथून रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास दुचाकीवरून ते परत येत होते. धनाजी पाटील हे त्यांच्यासोबत होते..उंडाळे ते शेवाळेवाडी जाणाऱ्या रस्त्यावर अचानक बिबट्याने त्यांच्या दुचाकीवर झेप घेत अधिराज पाटील यांच्यावर हल्ला केला. त्यामुळे त्या परिसरात बिबट्याची मोठी दहशत निर्माण झाली आहे. अशा दहशतीच्या वातावरणात उंडाळे विभागातील मतदान केंद्रावर मतदान सुरु आहे. सकाळच्या टप्प्यात मतदान केंद्रावर फारसा प्रतिसाद दिसून आला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.