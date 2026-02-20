leopard Death:अज्ञात वाहनाच्या धडकेत बिबट्याचा मृत्यू; कऱ्हाड-चांदोली मार्गावर कालेनजीक अपघात, वन विभागाकडून अंत्यसंस्कार!

कऱ्हाड: अनोळखी वाहनाने दिलेल्या जोराच्या धडकेत बिबट्याचा जागीच मृत्यू झाला. कऱ्हाड - चांदोली रस्त्यावर कालेतील डाळिंबाची बाग परिसरात पहाटे पाचच्या सुमारास ही घटना घडली. स्थानिक नागरिकांनी अपघाताची माहिती वन विभागास कळवली. अपघातात मृत झालेला बिबट्या अंदाजे दीड वर्षे वयाची मादी होती. रस्त्याच्या मध्येच बिबट्या ठार होऊन पडल्याने त्याला मोठ्या वाहनाची जोराची धडक बसली असावी, असा अंदाज वन विभागाने व्यक्त केला आहे. स्थानिक नागरिकांनी सकाळी बिबट्याला उचलून रस्त्याकडेला ठेवले. .मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा...घटनास्थळ व वन विभागाकडून मिळालेली माहिती अशी, कऱ्हाड-चांदोली मार्गावर काले गावच्या हद्दीत डाळिंबाची बाग परिसर आहे. तेथे प्रतीक लॉन्सच्या वळणावर घटना घडली. त्यापलीकडील शेतातून बिबट्या धावत रस्ता ओलांडून पलीकडील शेतात जाताना हा अपघात झाल्याचा अंदाज आहे. भरधाव वाहनाची धडक बसल्याने बिबट्याच्या डोक्याला जबर मार बसला आहे. त्यामुळे अतिरक्तस्रावामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचाही अंदाज आहे. .बिबट्या रस्त्यातच पडल्यामुळे अनेक जण वाहन चालवताना सावध होते. काही स्थानिकांनी बिबट्या मृत असल्याचे समजताच सकाळीच त्याला रस्त्याकडेला उचलून ठेवले. स्थानिकांनी त्वरित वन विभागाला कळवले. त्यावेळी वनपरिक्षेत्र अधिकारी ललिता पाटील, वनपाल आनंद जगताप, वनरक्षक अभिजित शेळके, वनरक्षक कैलास सानप, अक्षय पाटील, वनसेवक धनाजी गावडे, भरत पवार आदींनी घटनास्थळी तातडीने धाव घेतली..घटनास्थळी आल्यावर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बिबट्याची पाहणी केली. तो मृत असल्याचे घोषित केले. त्यानंतर त्याचे शवविच्छेदन करून त्यावर अंत्यसंस्कार केले. बिबट्याच्या डोक्याला जोराचा मार बसला आहे. पायालाही खरचटल्याने जखम झाली आहे, त्यातच त्याचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे. त्या परिसरात बिबट्याचा वावर नित्याचाच झाला आहे. त्यामुळे वाहनधारकांनी वाहने सावकाश चालवावीत, असे वन विभागाने आवाहन केले आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...स्थानिकांचे कौतुकडाळिंबाची बाग परिसर म्हणजे काले परिसरातील गजबजलेला रस्ता. तेथे पहाटे अपघातात बिबट्या ठार झाल्याची माहिती परिसरात समजताच तेथे गर्दी झाली होती. त्या परिसरात बिबट्या किंवा त्यांच्या बछड्याचा वावर रोजचाच आहे. त्याबद्दल स्थानिकांना विशेष कुतूहलही आहे. आजच्या अपघाताचे वृत्त समजताच घटनास्थळी आलेल्या नागरिकांनी रस्त्याच्या मधाेमध पडलेल्या बिबट्याला उचलून रस्त्याकडेला आणले. त्यामुळे अन्य वाहनांखाली जाण्यापसून बिबट्या सुरक्षित राहिला. त्यानंतर नागरिकांनी त्वरित वन विभागाला माहिती दिली. स्थानिकांनी दाखवलेल्या प्रसंगावधानाचे वन विभागाने कौतुक केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.