MLA Shashikant Shinde: आगामी निवडणुकीत सर्वांनी एकत्रितपणे काम करूया: आमदार शशिकांत शिंदे; एकोपा नवी दिशा देणारा नेमकं काय म्हणाले?

सातारारोड : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीत सर्वांनी मिळून एकत्रितपणे काम करूया आणि गतकाळाप्रमाणे यावेळी देखील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या विचारांना साथ देऊया, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केले..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.कटापूर (ता. कोरेगाव) येथे स्थानिक विकास कार्यक्रम निधीतून मुस्लिम समाज बांधवांसाठी दहा लाखांचा सभा मंडप आणि बौद्ध समाज बांधवांसाठी दलित वस्ती सुधार योजनेतून १७ लाखांचे समाजमंदिर या दोन्ही कामांचे भूमिपूजन आमदार शिंदे यांच्या झाले. त्यानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. .याप्रसंगी माजी सभापती राजाभाऊ जगदाळे, अरुण माने, घनश्याम साळुंखे, तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती केशव मदने, माजी सभापती ॲड. पांडुरंग भोसले, जयवंत घोरपडे, माजी सरपंच अशोक केंजळे, सरपंच इसाक सुतार, उपसरपंच किरण केंजळे, अनिल केंजळे, लक्ष्मण केंजळे, डॉ. शिरीष जाधव, विजय जाधव आदींसह गोडसेवाडी, गोगावलेवाडीचे ग्रामस्थ उपस्थित होते..आमदार शिंदे म्हणाले, ''कटापूर गावाने मला कायम साथ दिली आहे. अगदी कठीण काळातही हे गाव माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे आणि यापुढेही ते कायम राहील, असा विश्वास आहे. या गावाच्या विकासासाठी मी कटिबद्ध आहे. त्यामुळेच सातत्याने याठिकाणी विकासकामे मार्गी लावत आलो आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.आज आपण भूमिपूजन केलेली विकासकामे सामाजिक एकोपा जोपासणारी व कटापूरच्या प्रगतीला नवी दिशा देणारी ठरणार आहेत.'' यावेळी ग्रामपंचायतीचे सदस्य विजय जाधव यांचे भाषण झाले. माजी सरपंच अशोक केंजळे यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. शिरीष जाधव यांनी स्वागत केले. अरविंद केंजळे यांनी आभार मानले.