MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅटट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!

-सुधीर जाधवगाेवे: 'आयुष्यात काही कमवायचं असेल तर काही गमावायची सुध्दा तयारी ठेवावीच लागते. तेव्हाच आकाशाला सुध्दा गवसणी घालता येते'. काळ आणि वेळ कधीच काेणासाठी थांबत नसते, त्यामुळे कष्टातून आणि जिद्दीच्या जाेरावर प्रत्येक दिवस यशाकडे वाटचाल करायची असते. हेच स्वप्न उराशी बाळगून पुजा दिलीप वाघमळे(वय 27) यांनी महाराष्ट्र लाेकसेवाच्या आयाेगाच्या परीक्षेत तीन वेळा सुय़श मिळवून यशाला गवसणी घातली आहे. सध्या त्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र शासन अंतर्गत सातारा जिल्हा क्रीडा अघिकारी कार्यालयात कार्यरत आहेत, त्यामुळे त्यांचे सातारा जिल्ह्यातून काैतुक हाेत आहे..पुजा वाघमळे यांचे आरळे (ता.सातारा) गावाताच बालपण हसतखळत गेल. आयुष्याचा सारीपाट कळायच्या आधी वडीलांना देवाज्ञनी झाली, त्यामुळे सगळ संपल्यासारख झाल हाेतं. मात्र त्यांच्या आईने दाेन मुली एक मुलासाठी पडेल ते काबाड कष्ट करुन मुलांच्या पंखात बळ बरण्याचे काम केलं. पुजा यांचे प्रातमिक शिक्षण आरळे येथील प्रथमिक शाळेत झाले. पुढे माध्यमिक शिक्षण साताऱ्यातील भीमाबाई आंबेकर कन्यामंदिरमध्ये, त्यानंतर २०१३ साली दहावी ८२.८६ टक्के गुण मिळवले. २०१५ साली बारावीत सातारमधील छत्रपती शिवाजी काॅलेजमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवला. .ग्रॅज्युएशनमध्ये काेल्हापूर विद्यापीठात प्रथम क्रमांक मिळवून पूर्ण केले. त्यानंतर लिंब (सातारा) येथील सावंत कुंटुबियांच्या सुनबाई झाल्या. वडिलांनी कुंटूबासाठी बरच काही साेसल आणि भाेगलं असल्याने त्यांना सतत वाटायच आपल्या सुध्दा मुलीने अधिकारी व्हावे. वडिलींचे स्वप्न पुजा यांना शांत बसून देत नव्हतं, त्यांने लगेचच स्पर्धा परीक्षेचा जिद्दीने अभ्यासाला सुरुवात केली. बघताबघात दिवस कधी निघून कळलं सुध्दा नाही आणि २०२१ साली महाराष्ट लाेकसेवा आयाेगाच्या परीक्षेत यश मिळवत मुंबईतील मंत्रालयातील कृषी विभागात लिपीक म्हणून रुजू झाल्या. .राेजच्या धावपळीत अभ्यास सुरुच हाेता, २०२२ साली महाराष्ट आयाेगाच्या परीक्षेतून मुंबई पाेलीस आयुक्तालयात लिपीक टंकलेखक म्हणून निवड झाली. तरी सुध्दा मनात असलेली जिद्द शांत बसून देत नव्हती २०२५ साली क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र शासन अंतर्गत साताऱ्यातील क्रीडा अधिकारी कार्यालयात कार्यरत आहेत. त्यांच्या निवडीचे आणि कष्टातून मिळवलेल्या यशाचे सातारा जिल्हातून काैतक व अभिनंदन हाेते आहे..वडीलांनी पाहीलेलं स्वप्न पूर्ण केलं..ज्या वयात काळायला लागलं तेव्हाच वडीलांचा आधार हरपला. त्यानंतर आईनेच दाेन्ही भूमिका निभावून आमच्या भावडांच्या पंखात बळ भरण्याचे काम केलं. माझ्या प्रत्येक निर्णयात आणि अडचणीच्या काळात नवऱ्यासह सासरच्या माणासांनी कायम पाठीशी उभ राहून खारीचा वाटा उचला आहे. त्यामुळेच आतापर्यंत मला हे सर्व यश मिळत आले. माझ्या वडीलांनी पाहीलेलं स्वप्न पूर्ण करु शकले यांचा मला सार्थ अभिमान आहे. त्यामुळे आगामी कालावधीत समाजासाठी अनेक वंचितांसाठी बरच काही करायचं असल्याचे पुजा वाघमळे-सावंत यांनी 'सकाळ'शी बाेलताना सांगितले.