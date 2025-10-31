फलटण: फलटण येथील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसताना माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्या विरोधात बदनामीचे षडयंत्र रचले गेले. आमच्या तालुक्यातील एलएलएम झालेल्या व्यक्तीच्या डोक्यातून या गोष्टी आल्या आहेत. या वयात त्यांचं डोकं भ्रमिष्ट झालं आहे, असे म्हणत माजी नगरसेवक अनुप शहा यांनी विधानपरिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर हेच शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे युवक प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख यांच्या बोलण्यामागे असल्याचा टोला लगावला. .Chandrakant Khaire: मतचोरी रोखण्यासाठी बूथयंत्रणा सक्षम करा: चंद्रकांत खैरे; टेंभुर्णीत शिवसेना ठाकरे गटाची आढावा बैठक.शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे व फलटण येथील जयश्री आगवणे यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेत माजी खासदार रणजितसिंह हे फलटणच्या पोलिसांना हाताशी धरून येथे लोकांवर अन्याय करत आहेत, असा आरोप केला होता. या आरोपांचे खंडन करण्यासाठी आज भारतीय जनता पक्षाचे नेते माजी नगरसेवक अनुप शहा व जयश्री आगवणे यांच्या चुलत नणंद सुनीता आगवणे यांनी पत्रकार परिषद घेतली..यावेळी श्री. शहा म्हणाले, की सुषमा अंधारे व मेहबूब शेख यांना फलटण येथून रसद पुरवली जात आहे. मेहबूब शेख हे काही दिवसांपूर्वी फलटण येथे रघुनाथराजे नाईक-निंबाळकर यांना भेटले होते. त्यांना तिथे रसद मिळाली. जयश्री आगवणे या काही दिवसांपूर्वी संजीवराजे, रघुनाथराजे निंबाळकर यांच्या बंगल्यावर गेल्या होत्या. या वेळी त्यांनी त्यांचे फोटो व व्हिडिओ पत्रकार परिषदेत दाखवले..यावेळी सुनीता आगवणे यांनी जयश्री व दिगंबर आगवणे यांच्यावर भावाचा खून केल्याचा आरोप केला. त्या म्हणाल्या, ‘‘जयश्री आगवणे या मूळ माझ्या भावाच्या पत्नी. दिगंबर हा आमचा चुलत भाऊ. त्याचे व जयश्री यांचे प्रेमसंबंध निर्माण झाले. हे माझ्या वडिलांना समजले. ते व माझा भाऊ संबंधात अडथळा ठरत होते म्हणून जयश्री व दिगंबर यांनी दोघांची हत्या केली व ती आत्महत्या म्हणून दाखवली. तेव्हा मी व माझ्या आईने खूप संघर्ष केला; परंतु मला न्याय मिळाला नाही. तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनाही या संदर्भात पत्र पाठवले होते.’’ मला व माझ्या कुटुंबाला न्याय मिळावा, अशी मागणी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना केली..Asian Paradise Flycatche: सांगाेल्यात ‘स्वर्गीय नर्तक'ची भर; स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी अचकदाणी तलाव अन् गाव परिसर बनला स्वर्ग.महिला डॉक्टरसाठी माझा लढा : आगवणेफलटण : मी आत्महत्या केलेल्या महिला डॉक्टरला न्याय देण्यासाठी लढत आहे. एका महिलेने येथे आत्महत्या केली, हे दुर्दैवी आहे; परंतु आमच्यावर झालेल्या अन्यायालाही यामुळे वाचा फुटली आहे. माझ्या मुलींवरही औषध पिऊन आत्महत्या करण्याची वेळ आली होती. त्यावेळी जर प्रशासनाने दखल घेतली असेल तर आज महिला डॉक्टरला आत्महत्या करायची वेळ आली नसती, असे मत जयश्री आगवणे यांनी आज पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. माजी नगरसेवक अनुप शहा व सुनीता आगवणे यांनी केलेल्या आरोपाला त्यांनी आज उत्तर दिले. मी पंधरा वर्षांपासून दिगंबर आगवणे यांच्याबरोबर लग्न करून राहत आहे; परंतु इतके वर्षे हे सर्वजण झोपले होते का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.