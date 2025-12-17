Loan Waiver: कर्जमाफीची घोषणा; वसुलीचा फंडा! अनेक बॅंकांकडून तगादा, अनेक शेतकरी माफीला मुकण्याची चिन्हे..

-हेमंत पवार कऱ्हाड : राज्य सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये ३० मार्च २०२६ ला जे शेतकरी थकीत कर्जदार असतील त्यांनाच ती कर्जमाफी मिळणार आहे. या अटीमुळे एकीकडे राज्य सरकारची कर्जमाफीची घोषणा अन् दुसरीकडे बँकांकडून वसुलीसाठी तगादा अशी स्थिती सध्या निर्माण झाली असून, शेतकरी मात्र दुहेरी कात्रीत अडकला आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या कारखान्यांच्या गळीत हंगामासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ऊस गाळपास घातल्यानंतर साखर कारखान्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या उसाच्या बिलातून बँकांकडून थेट कर्जाची वसुली केली जात आहे. त्यामुळे एकीकडे सरकार कर्जमाफी करणार असल्याच्या आशेवर बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या आनंदावर मात्र विरजण पडले आहे..आकडे फुगले, व्याज वाढतेचशेतकरी मोठ्या हिमतीने कर्ज काढून, उसनवारी करून शेतात पिके घेतात. मात्र त्यांना निसर्गाची साथ मिळतेच असे नाही. अनेकदा अतिवृष्टी, महापूर, रोग-किडीचा प्रादुर्भाव आदींमुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्या पिकासाठी घातलेले पैसेही निघत नाहीत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी मेहनत घेऊन पिके घेतली तर हमीभावाअभावी त्यांना अपेक्षित दरही मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ येते. त्यामुळे महायुतीने सरकारने निवडणूकपूर्व जाहीरनाम्यात कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यानंतर अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. त्यामुळे विरोधी पक्षांसह शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफीची मागणी लावून धरल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जूनपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीच्या आशेने बॅंकांची कर्जे भरलेली नाहीत..सरकारचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली असली, तरी शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज जिल्हा बँका व सरकारी बँका वसुली करत आहेत. जे शेतकरी ३० मार्च २०२६ ला थकीत असतील अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. मात्र, शेतकऱ्यांच्या उसाच्या बिलातून बँका थेट कर्जाची वसुली करत आहेत. याच्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही. सरकारने जाणीवपूर्वक कर्जमाफीला मुदत वाढवली असल्याने, ऊसबिलातून कर्ज वसूल झालेले शेतकरी अपात्र होणार आहेत. त्यामुळे ऊसबिलातून कर्ज वसुली तत्काळ थांबवावी. अन्यथा बळीराजा शेतकरी संघटना आंदोलन करेल.पंजाबराव पाटील, अध्यक्ष, बळीराजा शेतकरी संघटना.परदेशींच्या अध्यक्षतेखाली समितीमहायुतीने सरकारने त्यांच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. कर्जमाफी कशी देता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी मित्र संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार केली आहे. ही समिती कोणाला कर्जमाफी देता येईल, त्याचे निकष काय असतील? भविष्यात शेतकऱ्यांना आपल्याला कर्जाच्या विळख्यातून कसं बाहेर काढता येईल? किंवा ते थकीत कर्जात जाऊ नयेत, यासाठी काय उपाय करता येतील यावर अभ्यास करून त्याचा अहवाल सरकारला सादर करणार आहे..थरारक घटना! 'कादवे डोंगरातील कड्यात परप्रांतीय युवक रात्रभर जाेरजाेरत ओरडला, आवाज कुणीच ऐकला नाही, सकाळ झाली अन्...कर्ज थकबाकीची सद्यःस्थिती (राज्य)एकूण शेतकरी संख्या१,३३,४४,२०९एकूण कर्ज वाटप२, ७८,२६५ कोटीथकबाकीदार शेतकरी२४,७३,५६६एकूण थकबाकी३५,४७७ कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.