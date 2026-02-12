सातारा
Karad Politics: कऱ्हाडला सभापतिपदासाठी इच्छुकांचे लॉबिंग; चार गणांत दावेदार, भाजपचे दोन्ही आमदार कोणाला देणार संधी?
BJP MLAs Decision on Karad Chairman post: कऱ्हाड पंचायत समितीच्या सभापतिपदासाठी भाजपच्या आमदारांमध्ये रस्सीखेच
-हेमंत पवार
कऱ्हाड : येथील पंचायत समितीत ऐतिहासिक सत्तांतर घडवत भाजपने १३ सदस्य निवडून आणून एकहाती सत्ता घेतली. त्यात कऱ्हाड दक्षिणचे आमदार डॉ. अतुल भोसले यांचे आठ, तर कऱ्हाड उत्तरचे आमदार मनोज घोरपडे यांचे पाच सदस्य आहेत. येथील पंचायत समितीचे सभापतिपद हे सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आहे. निकालानंतर आता इच्छुकांनी नेत्यांकडे सभापतिपदासाठी लॉबिंग सुरू केले आहे.