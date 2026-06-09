Karad Murder Case: लोकेशन' ठरलं मृत्यूचं कारण! पत्नीच्या एका मेसेजनंतर अभियंत्याचा खून, पत्नी-प्रियकराच्या प्रेमकहाणीचा रक्तरंजित शेवट

कऱ्हाड : प्रेमसंबंधात अडसर ठरत असल्यामुळे पत्नीच्या सांगण्यावरून प्रियकरासह अन्य एका साथीदाराने तीन दिवसांपूर्वी जलसंपदा विभागातील अभियंता लक्ष्मण मंडले यांचा बनावट अपघाताद्वारे खून घडवून आणल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी संबंधित दोन संशयितांना अटक करून गुन्ह्यात वापरलेली मोटारही जप्त केली आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...या प्रकरणी प्रथमेश प्रकाश थोरात (वय २५, रा. कार्वे, ता. कऱ्हाड) आणि आकाश अशोक होनसुरे (वय २३, रा. कल्पतरू कॉलनी, थोरात हॉस्पिटलजवळ, कऱ्हाड) अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. त्यांना आज न्यायालयात हजर केले असता १२ जूनपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली असल्याची माहिती पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली..पोलिसांची माहिती अशी, लक्ष्मण मंडले व पत्नी सारिका मंडले यांच्यात कौटुंबिक वाद होता. पती आपणास त्रास देत आहे, ही बाब मनात ठेवून सारिका मंडलेने त्यांचा खून करण्याचा कट रचला. शुक्रवारी रात्री लक्ष्मण मंडले यांनी पत्नी सारिकाला रात्री साडेदहा वाजता ते कऱ्हाडला येत असल्याचे सांगितले. तेव्हा पहाटे चार वाजल्यापासून पत्नी सारिका ही मंडले यांचे वारंवार लोकेशन घेत होती. तिने मंडले यांचे लोकेशन तिचा प्रियकर प्रथमेश थोरात याला दिले. .पहाटे पाच वाजून २० मिनिटांनी मंडले कोल्हापूर नाका इथे उतरल्यावर त्यांनी पत्नीला चालत येत असल्याचे सांगितले. त्याची माहिती पत्नी सारिकाने प्रियकर थोरात आणि आकाश होनसुरे यांना दिली. त्यानंतर त्या दोघा संशयितांनी मंडले हे शिंदे हॉस्पिटलसमोरून पायी चालत जात असताना मोटारीने पाठीमागून धडक देऊन त्यांना ठार मारले. त्यानंतर त्यांची बॅग, मोबाईल घेऊन ते पसार झाले. याप्रकरणी मृत लक्ष्मण मंडले यांची पत्नी सारिका आणि तिचा भाऊ संग्राम चव्हाण यांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडील तपासादरम्यान त्यांनी मंडले यांच्या खुनाची सुपारी प्रथमेश थोरात आणि आकाश होनसुरे यांना दिल्याचे समोर आले. संशयित आकाश होनसुरे यानेच पैशाच्या आमिषाला बळी पडून मित्र प्रथमेशच्या सांगण्यावरून लक्ष्मण मंडले यांच्या अंगावर मोटार घातल्याचे समोर आले आहे..संशयित प्रथमेश थोरातची कापड दुकानामुळे सारिका मंडले हिच्याशी ओळख झाली आणि या ओळखीचे रूपांतर प्रेमसंबंधात झाले होते. सारिकाचे तीन वर्षांपासून प्रथमेशसोबत प्रेमसंबंध होते. लक्ष्मण मंडले हे सारिकाला त्रास देत होते. त्यामुळेच सारिका मंडले हिने प्रथमेश थोरातच्या मदतीने लक्ष्मण मंडले यांचा काटा काढण्याचा कट रचल्याची प्राथमिक माहिती तपासातून समोर आली. हत्येवेळी आकाश हा मोटार चालवत होता. त्यामुळे त्या दोन संशयितांना याप्रकरणी अटक करण्यात आली असून, १२ जूनपर्यंत न्यायालयाने पोलिस कोठडी ठोठावली आहे..पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक वैशाली कडुकर, उपअधीक्षक राजश्री पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विजय गोडसे, अशोक भापकर, नीलेश तारू, श्रद्धा आमले, जयश्री वाघमोडे, उपनिरीक्षक निखिल मगदूम, दीपक वागवे, कृष्णा डिसले, शीतल पाटील, गुन्हे शाखेचे अंमलदार अशोक वाडकर, सतीश पाटील, संदीप कुंभार, सज्जन जगताप, अनिल स्वामी, संतोष पाडळे, मुकेश मोरे, दिग्विजय सांडगे, धीरज कोरडे, मोहसीन मोमीन, नीलेश विभूते, अमोल देशमुख, महेश पवार, अमित चव्हाण, सोनाली पिसाळ, पूनम सावंत यांच्या पथकाने या गुन्ह्याचा छडा लावला. पोलिस निरीक्षक दराडे तपास करीत आहेत..खुनासाठी मोटारीची खरेदीप्रथमेश आणि आकाश हे दोघे मित्र आहेत. लक्ष्मण मंडले यांचा खून करण्यासाठी त्यांनी काही दिवसांपूर्वी मोटार खरेदी केल्याचे पोलिस उपअधीक्षक पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, ही मोटार घेण्यासाठी कोणी, किती रक्कम दिली? याचा तपास सुरू असून, या मोटारीतून संशयित मंडलेंचा माग काढ होते, असेही पोलिसांनी सांगितले..Mahabaleshwar Khed Bridge: सह्याद्रीत उभा राहिला ‘मिनी सी-लिंक’! महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य पूल वाहतुकीसाठी सज्ज, प्रवास होणार सुसाट, कधी खुला होणार?.सुपारीसाठी तीन लाख ॲडव्हान्सलक्ष्मण मंडले यांचा खून करण्याचा कट त्यांची पत्नी सारिका हिनेच रचल्याचे आणि संबंधित संशयितांना तीन लाख रुपये सारिकाने दिल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे सुपारी नेमकी किती रुपयांची देण्यात आली, ते पैसे कोठून आणले? याचाही तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.