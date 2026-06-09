सातारा

Karad Murder Case: लोकेशन' ठरलं मृत्यूचं कारण! पत्नीच्या एका मेसेजनंतर अभियंत्याचा खून, पत्नी-प्रियकराच्या प्रेमकहाणीचा रक्तरंजित शेवट

Wife and lover arrested in engineer murder: पत्नीच्या मेसेजनंतर अभियंत्याचा पाठलाग करून निर्घृण खून; लोकेशन शेअरिंगमुळे उघड झालेला विवाहबाह्य संबंध आणि रक्तरंजित कटाचा थरारक तपशी
Love Affair Ends in Bloodshed: Wife, Lover Accused in Engineer’s Murder Plot

Love Affair Ends in Bloodshed: Wife, Lover Accused in Engineer’s Murder Plot

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कऱ्हाड : प्रेमसंबंधात अडसर ठरत असल्‍यामुळे पत्‍नीच्‍या सांगण्यावरून प्रियकरासह अन्‍य एका साथीदाराने तीन दिवसांपूर्वी जलसंपदा विभागातील अभियंता लक्ष्‍मण मंडले यांचा बनावट अपघाताद्वारे खून घडवून आणल्‍याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी संबंधित दोन संशयितांना अटक करून गुन्ह्यात वापरलेली मोटारही जप्त केली आहे.

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