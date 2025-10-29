धक्कादायक घटना ! 'लोणंदला मुलाचा अल्पवयीनकडून खून'; सातारा जिल्ह्यात उडाली खळबळ, अज्ञाताचा पाेलिसांना फाेन अन्..

लोणंद: शिक्षणासाठी भाड्याने खोली घेऊन राहणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलाने दुसऱ्या एका २२ वर्षीय मुलाचा किरकोळ कारणावरून क्षणिक रागाच्या भरात कमरेच्या बेल्टने गळा आवळून खून केल्याची घटना काल रात्री आठ ते सव्वानऊ वाजण्याच्या सुमारास येथे घडली. घटनेनंतर खून करणाऱ्या अल्पवयीन मुलानेच कोणीतरी अज्ञाताने एकाचा खून केल्याबाबत लोणंद पोलिसांना ११२ क्रमांकावरून कळवले. .Ujani Dam: 'उजनीतून यंदा शेतीसाठी तीनदा सुटणार पाणी'; जानेवारीअखेर पहिले आवर्तन; ‘कालवा सल्लागार’मध्ये होणार अंतिम नियोजन.पोलिसांनी या घटनेचा तपास करून अवघ्या दोन तासांत या खुनाचा छडा लावत फोन करून खून झाल्याची माहिती कळवणाऱ्या त्या अल्पवयीनानेच मुलाचा खून केल्याचे निष्पन्न केले. त्या अल्पवयीन मुलाने पोलिसांकडे तशी कबुली दिली आहे. गणेश संतोष गायकवाड (वय २२, रा. पिंपळसुटी, ता. शिरूर, जि. पुणे) सध्या (रा. लोणंद, माळआळी, ता. खंडाळा) असे खून झालेल्या युवकाचे नाव आहे..याबाबत लोणंद पोलिस ठाण्यातून मिळालेली माहिती अशी, लोणंद येथे माळी आळीत शिक्षणासाठी गोकूळ क्षीरसागर यांच्या खोलीत भाड्याने राहणाऱ्या एका मुलाने त्याच्या खोलीतील दुसऱ्या मुलाचा कोणीतरी अज्ञाताने खून केल्याचे ११२ नंबरवरून पोलिसांना कळवले. पोलिसांनी त्वरित घटनास्थळी पोचून पंचनामा केला. दरम्यान, खुनाची माहिती देणाऱ्या मुलाकडे विचारपूस करून मृत गणेश गायकवाड यांच्या नातेवाइकांना कळवले. .मृताचे नातेवाईक नामदेव जयसिंग लगट (रा. मांडवगण फराटा, पिंपळाचा मळा, ता. शिरूर, जि. पुणे) यांनी अज्ञाताविरुद्ध नोंदवलेल्या फिर्यादीनुसार सहायक पोलिस निरीक्षक सुशील भोसले यांनी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत फलटणचे पोलिस उपअधीक्षक विशाल खांबे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अरुण देवकर, सहायक पोलिस निरीक्षक रोहित फारणे, परितोष दातीर यांचे पथक संशयिताचा शोध घेण्यासाठी रवाना केले, तसेच फोरेंसिक टीम, फिंगरप्रिंट टीम व डॉग स्कॉड यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पुरावे हस्तगत केले. विधी संघर्ष बालकास आज बाल न्यायालयात हजर केले..तपासादरम्यान ज्या मुलाने डायल ११२ वरून कॉल केला होता, त्यांच्याकडे सहायक पोलिस निरीक्षक सुशील भोसले, पोलिस उपनिरीक्षक रोहित हेगडे, डीबी पथकाने बुद्धिकौशल्याचा वापर करून विचारपूस केली. त्यावेळी तो काही प्रश्नांची उत्तरे देण्यास असमर्थ ठरला. त्याने नांग्या टाकून हा गुन्हा किरकोळ क्षणिक रागातून आपणच स्वतः केल्याची कबुली पोलिसांना दिली..Solapur News: 'साेलापूर जिल्ह्यात कृषी सेवा केंद्रे बंद'; ४० कोटींचा व्यवहार ठप्प; राज्यव्यापी लाक्षणिक संप, साथी पोर्टलला विरोध.या कारवाईत पोलिस उपनिरीक्षक रोहित हेगडे, पोलिस हवालदार राम तांबे, राहुल वाघ, नितीन भोसले, सतीश दडस, प्रमोद क्षीरसागर, योगेश कुंभार, बापूराव मदने, विठ्ठल काळे, अंकुश कोळेकर, अमोल जाधव, सचिन कोळेकर, अवधूत धुमाळ, संजय चव्हाण, शेखर शिंगाडे आदींनी सहभाग घेतला. सहायक पोलिस निरीक्षक सुशील भोसले अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.