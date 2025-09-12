Lonand Crime: 'लोणंदमध्ये दोन सराईत जेरबंद'; चार लाख सात हजार ५०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत

लोणंद: घरफोडी, मोटारसायकलींची चोरी करणाऱ्या दोन सराईतांना लोणंद पोलिसांनी सापळा रचून जेरबंद केले. त्यांच्याकडून चोरीतील चांदीचे साहित्य व सात मोटारसायकली असा सुमारे चार लाख सात हजार ५०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे..\rयाबाबत माहिती अशी, की लोणंद येथील माउलीनगर येथील एका घरातून चांदीचे साहित्य चोरीची घटना घडली. याप्रकरणी लोणंद पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने लोणंद पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सुशील भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने पथकाने साफळा रचून संशयितांना पकडले. त्यांच्याकडे विचारपूस केल्यावर त्यांनी या गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. .त्यांच्याकडून लोणंद पोलिस ठाणे, भारती विद्यापीठ पोलिस ठाणे पुणे, तसेच पुणे शहर हद्दीतील चोरलेल्या ४ लाख ७ हजार ५०० रुपये किमतीच्या एकूण ७ मोटारसायकली, तसेच लोणंद येथील घरफोडीतील चांदीचे साहित्य आदी मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. या कारवाईत पोलिस उपनिरीक्षक रोहित हेगडे, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक विजय पिसाळ, विष्णू धुमाळ, पोलिस हवालदार नितीन भोसले, राहुल मोरे, रतनसिंह सोनवलकर, सतीश दडस, बापूराव मदने, विठ्ठल काळे, अंकुश कोळेकर, अमोल जाधव, जयवंत यादव, संजय चव्हाण आदींनी या कारवाईत सहभाग घेतला. पोलिस हवालदार राहुल मोरे हे अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.