Lonand Crime: 'लोणंदमध्ये दोन सराईत जेरबंद'; चार लाख सात हजार ५०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत

Two Notorious Criminals Nabbed in Lonand: लोणंद पोलिस ठाणे, भारती विद्यापीठ पोलिस ठाणे पुणे, तसेच पुणे शहर हद्दीतील चोरलेल्या ४ लाख ७ हजार ५०० रुपये किमतीच्या एकूण ७ मोटारसायकली, तसेच लोणंद येथील घरफोडीतील चांदीचे साहित्य आदी मुद्देमाल हस्तगत केला आहे.
Lonand police seize valuables worth ₹4.07 lakh after arresting two habitual offenders.

सकाळ वृत्तसेवा
लोणंद: घरफोडी, मोटारसायकलींची चोरी करणाऱ्या दोन सराईतांना लोणंद पोलिसांनी सापळा रचून जेरबंद केले. त्यांच्याकडून चोरीतील चांदीचे साहित्य व सात मोटारसायकली असा सुमारे चार लाख सात हजार ५०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे.

