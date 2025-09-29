सातारा

Lonand Crime: 'अवैध दारू वाहतूकप्रकरणी लोणंद पोलिसात दोघांवर गुन्हा'; ६८ हजार ८८० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत

Two Arrested in Lonand for Smuggling Liquor: विविध कंपन्यांच्या दारूच्या बाटल्या व एक मोटारसायकल असा एकूण ६८ हजार ८८० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला असून, याप्रकरणी या दोघांविरुद्ध लोणंद पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. हवालदार विठ्ठल बबन काळे (वय ५०) यांनी फिर्याद नोंदवली.
लोणंद : देशी- विदेशी दारुची विनापरवाना चोरटी विक्री करण्याच्या उद्देशाने वाहतूक करणाऱ्या दोघांना लोणंद पोलिसांनी रंगेहाथ पकडले. यामध्ये त्यांच्याकडून आठ हजार ८८० रुपये किमतीच्या विविध कंपन्यांच्या दारूच्या बाटल्या व ६० हजार रुपये किमतीची एक मोटारसायकल असा एकूण ६८ हजार ८८० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे.

