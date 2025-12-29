सातारा

Satara News: सलग सुट्यांमुळे पाचगणी-महाबळेश्वर हाऊसफुल्ल! पसरणी घाटात वाहनांच्या रांगा, हुल्लडबाजीमुळे वाहतूक कोंडी..

Vehicles Queued for Hours at Pasarni Ghat: सलग सुट्यांमुळे पाचगणी-महाबळेश्वर मार्गावर वाहतूक कोंडी, पर्यटकांची मोठी गर्दी
Pasarni Ghat Sees Massive Traffic Due to Tourist Rush in Mahabaleshwar

Pasarni Ghat Sees Massive Traffic Due to Tourist Rush in Mahabaleshwar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​भिलार : ख्रिसमस आणि शनिवार-रविवार अशा सलग आलेल्या सुट्यांचा आनंद लुटण्यासाठी पर्यटकांनी पाचगणी आणि महाबळेश्वरकडे मोठी धाव घेतली आहे. यामुळे वाई-पाचगणी आणि महाबळेश्वर मार्गावर आज सकाळपासूनच वाहतूक कोंडी पाहायला मिळत आहे. विलोभनीय निसर्ग पाहण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांना सध्या तासन् तास घाटातच घालवावे लागत असून, पसरणी घाटात वाहनांच्या ४ ते ६ किलोमीटरपर्यंत लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Satara
Mahabaleshwar
district
Traffic
Panchgani
Pasarni Ghat
Holiday
Tourism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com