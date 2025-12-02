Inspiring Story: हरली परिस्थिती; जिंकली जिद्द...; रेल्वे अपघातात दोन्ही पाय गमावले; दयानंद मानेंची ढेबेवाडीत नव्याने भरारी !

-राजेश पाटील ढेबेवाडी : रेल्वेतून पडल्याने मांडीपासून दोन्ही पाय गमावले अन् मुंबई सोडून गाव गाठावे लागले. ओढवलेल्या बिकट स्थितीमुळे मुंबईत कष्टाने उभारलेले औषध दुकान बंद करावे लागले. आता सगळं संपलंय असे वाटत असतानाच मनातील जिद्द मात्र हार मानायला तयार नव्हती. पाय तर गमावलेत जिद्द नाही... असे म्हणत पुन्हा सुरू झाला स्वप्नांचा पाठलाग. कुटुंबीय, नातेवाईक, मित्र परिवार आणि समाजातील सहृदयी मंडळी पाठीशी उभी राहिली आणि संघर्षाच्या वाटेवर धाडसाने टाकलेल्या एक एक पावलाने त्यांना पुन्हा बनवले एका औषध दुकानाचे मालक... .संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...ढेबेवाडी विभागातील भोसगावच्या दयानंद शिवाजी माने यांची ही भरारी फिनिक्सपेक्षा काहीच वेगळी नाही. दयानंद यांचे वडील शिवाजी माने मोठा लोकसंपर्क असलेले व्यक्तिमत्त्व होते. खरेदी- विक्री संघाचे सचिव म्हणूनही ते काम पाहायचे. त्यांच्या अकाली निधनानंतर आई श्रीमती वत्सला यांनी दोन मुले आणि तीन मुलींचा मोठ्या कष्टाने सांभाळ करत त्यांना चांगले शिक्षण दिले. दयानंद यांनी शासकीय महाविद्यालयातून डीफार्मची पदवी घेतल्यावर मुंबईत काही वर्षे औषध दुकानात नोकरी केली. .त्यानंतर सुरुवातीला भागीदारीत आणि नंतर कामोठे - मुंबई येथे स्वतःचे औषध दुकान सुरू केले; परंतु सात ऑक्टोंबर २०१६ रोजी रात्री साडेदहाच्या रेल्वेने ते नेहमीप्रमाणे घरी निघालेले असताना त्यांचा अपघात झाला. रेल्वेखाली सापडल्याने दोन्ही पाय मांडीपासून तुटले. नागरिकांनी उपचारासाठी त्यांना रुग्णालयात दाखल केले. सुरुवातीचे दोन दिवस ते बेशुद्ध होते. डॉक्टरांना त्यांचे दोन्ही पाय मांडीपासून काढावे लागले. अशा स्थितीत उपचारानंतर गावाकडे आई एकटीच असल्याने त्यांना गावी घरी भोसगावला यावे लागले. आर्थिक गणित कोलमडल्याने मुंबईतील औषध दुकाने विकावी लागली. आई व बहिणीने चांगली सेवा केली. .घरी कोंबड्या व शेळ्या पाळून कुटुंबाला हातभार दिला. बंधू सचिन, चुलते तानाजी माने यांच्यासह नातेवाईक, मित्रपरिवार, समाजातील मंडळी पाठीशी उभी राहिली. घरी बसल्या बसल्या दयानंद यांनी पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खासगी क्लासेस सुरू केले. त्यानंतर पुन्हा स्वतःचे मेडिकल सुरू करण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू झाली. त्यातच कोरोनाचा काळ आला आणि त्यांना घरातच अडकून पडावे लागले. येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या परिसरात त्यांनी औषध दुकानासाठी गाळा भाड्याने घेतला. .माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.मात्र, काही वर्षे दुकान सुरू न करता आल्याने मोकळे भाडे भरायची वेळ आली. गाळे मालकांनीही परिस्थिती ओळखून सहकार्य केले. बँक ऑफ महाराष्ट्र व श्रीराम पतसंस्थेने अर्थसाहाय्य केले. अलीकडेच दयानंद यांनी येथे श्वास मेडिकल नावाने दुकान सुरू केले असून, मोठ्या अपंगत्वावर मात करून त्यांनी व्यवसाय व जीवनात नव्याने घेतलेली उभारी कौतुकाचा विषय बनली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.