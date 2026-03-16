Satara LPG Shortage: एलपीजीअभावी साताऱ्यातील उद्योग ठप्प! कामगारांवर उपासमारीची वेळ; उद्योजकांसमोर खर्च वाढ व तांत्रिक अडचणींचे संकट..

-स्वप्नील शिंदेसातारा: औद्योगिक क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे इंधन असलेल्या एलपीजीचा पुरवठा मागील आठवड्यापासून विस्कळित झाल्याने जिल्ह्यातील उद्योगांवर दूरगामी आर्थिक व तांत्रिक परिणाम होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. उद्योगांचे 'किचन' मानल्या जाणाऱ्या फाउंड्रीत एलपीजी इंधनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मोठ्या कंपन्यांकडे पर्यायी इंधनाची व्यवस्था असते. मात्र, लहान उद्योगांकडे (एमएसएमई) मर्यादित भांडवल असल्याने एलपीजी बंद होण्याचा सर्वाधिक फटका त्यांना बसला आहे. त्यापैकी अनेक उद्योजकांवर युनिट्स तात्पुरते बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे..सध्या देशभरात औद्योगिक क्षेत्र नैसर्गिक वायूकडे (पीएनजी) वळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत; पण सातारा जिल्ह्यात तो उपलब्ध नसल्याने एलपीजीचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. साताऱ्यात अनेक कंपन्यांना महिन्याला सरासरी २० ते २५ सिलिंडर लागतात; परंतु मागील आठवड्यापासून हा पुरवठा बंद झाल्याने जिल्ह्यातील उद्योजकांवर मोठे संकट उभे राहिले आहे. 'स्वच्छ ज्वलन' हे एलपीजीचे प्रमुख वैशिष्ट्य असल्याने काच, सिरॅमिक्स, फूड प्रोसेसिंग, फाउंड्री तसेच मेटल ट्रिटमेंटसारख्या उद्योगांमध्ये त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. .सातारा औद्योगिक पट्ट्यांचा विचार केला, तर अनेक कास्टिंग, फोर्जिंग आणि फूड प्रोसेसिंग युनिट्स पूर्णपणे एलपीजीवर अवलंबून आहेत. एलपीजीला पर्याय म्हणून डिझेल किंवा फर्नेस ऑइलचा वापर केल्यास उत्पादन खर्च सुमारे १५ ते २० टक्क्यांनी वाढतो. फर्नेस ऑइल हे स्वस्त असले तरी यामुळे प्रदूषण जास्त होते आणि मशिनरीची देखभाल वाढते. त्यामुळे तयार होणाऱ्या वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता निर्माण होत आहे, तसेच कार्बनचे प्रमाण वाढून उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः अन्नप्रक्रिया उद्योगांमध्ये सल्फरमुक्त इंधनाची गरज असते. इतर इंधनांमुळे अन्नपदार्थांच्या चवीवर किंवा गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता असते..याशिवाय एलपीजीवर चालणाऱ्या भट्ट्या किंवा मशिनरी इतर इंधनावर चालवण्यासाठी तांत्रिक बदल करावे लागतात. एलपीजीवरून दुसऱ्या इंधनावर शिफ्ट होण्यासाठी बर्नर आणि पूर्ण सिस्टीम बदलावी लागते. छोट्या उद्योजकांसाठी पाच ते १० लाखांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. मोठ्या उद्योगांकडे पर्यायी व्यवस्था असली तरी सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी हा खर्च पेलणे कठीण असल्याने अनेक युनिट्स तात्पुरते उत्पादन बंद करावे लागले आहेत. सातारा एमआयडीसीमधील सुमारे आठ ते १० हजार कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रातून एलपीजीचा सुरळीत पुरवठा कायम ठेवावा किंवा पर्यायी इंधन म्हणून पीएनजीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी उद्योजकांकडून होत आहे..एलपीजीचा पुरवठा खंडित झाल्यास उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होते. दुसऱ्या इंधनावर शिफ्ट होण्यासाठी मशिनरीत बदल करावे लागतात, ज्यासाठी मोठा खर्च येतो. सध्या सातारा एमआयडीसीतील ४० टक्के कंपन्यांना एलपीजीअभावी काम बंद करावे लागत आहे.- संजोग मोहिते अध्यक्ष, मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ सातारा.उद्योगांमधील उत्पादन मंदावल्यास त्याचा थेट परिणाम कामगारांवर होतो. एमआयडीतील अनेक कंपन्यांचे उत्पादन घटले आहे. आठवड्याभरापासून अनेक ठिकाणी कामाचे तास कमी करण्यात आले आहे. कंत्राटी व हजारीवर काम करणाऱ्या मजुरांना सध्या काम मिळत नाही.चंद्रकांत क्षीरसागर, कामगार.दृष्टिक्षेपातएलपीजी तुटवड्याचे उद्योगांवर परिणामउत्पादन खर्चात १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत वाढउत्पादनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यतामशिनरीत तांत्रिक बदलासाठी पाच ते १० लाखांचा खर्चसूक्ष्म व लघु उद्योगांना सर्वाधिक फटकापर्यावरणीय नियमांचे पालन करणे कठीण होण्याची शक्यता.मेक इन इंडिया मोहिमेला खीळअनेक उद्योगांमध्ये एलपीजी हे स्वच्छ आणि कार्यक्षम इंधन म्हणून वापरले जाते. मात्र, त्याचा पुरवठा बंद झाल्यास उद्योगांना डिझेल किंवा फर्नेस ऑइलसारख्या पर्यायी इंधनाकडे वळावे लागते, त्यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ होऊन उद्योगांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण निर्माण होतो. जर वेळीच तोडगा निघाला नाही, तर मेक इन इंडियासारख्या मोहिमेला स्थानिक पातळीवर खीळ बसू शकते.