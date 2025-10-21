सातारा

Anil Desai: ‘माण’मधील सर्व निवडणूक ताकदीने लढवणार: अनिल देसाई; अजित पवार यांचा आदेश आमच्यासाठी अंतिम

Maan Poll Battle Heats Up: जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत युती, आघाडीचा अजून कोणताही विषय नाही. अजित पवार यांची जी भूमिका असेल तीच भूमिका आमची असणार आहे.’’ सातत्याने गेली ३० वर्षे समाजकारण, राजकारणात काम करणारा मी कार्यकर्ता आहे.
NCP leader Anil Desai addressing party workers: “Ajit Pawar’s order is final; we’ll fight the Maan election with full strength.”

सकाळ वृत्तसेवा
दहिवडी : आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपालिकेच्या निवडणुकीत माण तालुक्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशाने राष्ट्रवादी काँग्रेस ताकदीने निवडणूक लढवणार, असा विश्वास जिल्हा बॅंकेचे उपाध्यक्ष अनिल देसाई यांनी व्यक्त केला.

