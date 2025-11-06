सातारा

Mahabaleshwar News: 'महाबळेश्वरमध्ये मध्यरात्री टपरीवर कारवाई'; आचारसंहितेचा फायदा घेत व्यावसायिकाचा प्रताप; प्रशासनाने डाव हाणून पाडला

Midnight Action in Mahabaleshwar: जागृत व्यावसायिक, वन विभागाचे अधिकारी व पालिका प्रशासनाने हा डाव हाणून पाडण्यासाठी मोठा फौजफाटा जमा करावा लागला. मध्यरात्री सुमारे तीन तासांच्या या नाट्यात टपरीधारकांचा डाव हाणून पाडण्यात आल्याने अखेर या नाट्यावर पडदा पडला.
Mahabaleshwar officials conduct midnight action against an illegal roadside stall operating under election code cover.

महाबळेश्वर: आचारसंहिता लागू झाल्यावर त्वरित वेण्णा लेक येथे रात्री अंधाराचा फायदा घेत स्टेनलेस स्टीलची टपरी ट्रकमधून आणून ती क्रेनद्वारे बसविण्याची व्यवस्था होत होती. तेथील जागृत व्यावसायिक, वन विभागाचे अधिकारी व पालिका प्रशासनाने हा डाव हाणून पाडण्यासाठी मोठा फौजफाटा जमा करावा लागला. मध्यरात्री सुमारे तीन तासांच्या या नाट्यात टपरीधारकांचा डाव हाणून पाडण्यात आल्याने अखेर या नाट्यावर पडदा पडला.

