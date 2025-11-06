Mahabaleshwar News: 'महाबळेश्वरमध्ये मध्यरात्री टपरीवर कारवाई'; आचारसंहितेचा फायदा घेत व्यावसायिकाचा प्रताप; प्रशासनाने डाव हाणून पाडला

महाबळेश्वर: आचारसंहिता लागू झाल्यावर त्वरित वेण्णा लेक येथे रात्री अंधाराचा फायदा घेत स्टेनलेस स्टीलची टपरी ट्रकमधून आणून ती क्रेनद्वारे बसविण्याची व्यवस्था होत होती. तेथील जागृत व्यावसायिक, वन विभागाचे अधिकारी व पालिका प्रशासनाने हा डाव हाणून पाडण्यासाठी मोठा फौजफाटा जमा करावा लागला. मध्यरात्री सुमारे तीन तासांच्या या नाट्यात टपरीधारकांचा डाव हाणून पाडण्यात आल्याने अखेर या नाट्यावर पडदा पडला..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.येथील टपरीधारकांना जागा देण्यासाठी नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत अहवाल मागवून जागेची उपलब्धता व इतर बाबींबाबत प्रस्ताव मागितला आहे. महाबळेश्वर हे देशातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे. याठिकाणी व्यवसाय असावा असे प्रत्येकाला वाटणे साहजिक आहे; परंतु येथील क्षेत्रफळ किती याचा विचार केला, तर पर्यावरणवाद्यांच्या म्हणण्यानुसार येथील कॅरिंग कपॅसिटी किती आणि येथे येणाऱ्या पर्यटकांची व रहिवाशांची संख्या किती याचा विचार केला तर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे..नुकतीच सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत टपरीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील व पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.बैठकीमध्ये टपरीधारकांना सामावून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना करण्यात आल्या असताना केवळ स्वतःच्या राजकारणाची पोळी भाजण्याकरिता काही जण टपरीधारकांची दिशाभूल करून टपऱ्या लावण्यासाठी प्रवृत्त करत असतील, तर भविष्यात महाबळेश्वरला ब्रह्मदेवही वाचवू शकणार नाही,.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...तसेच पोटासाठी व उदरनिर्वाहासाठी टपरीवर व्यवसाय करणाऱ्यांकडे स्टेनलेस स्टीलची टपरी व ती लावून घेण्यासाठी क्रेन आणावी लागत असेल, तर नेमकं हे चाललंय काय, याबाबत गंभीर विचार प्रशासनाने करणे गरजेचे आहे. शहरात पर्यटनाला मोठा वाव असताना मात्र येथील संकुचित मानसिकता बदलताना दिसत नाही आणि मग दिसेल मोकळी जागा तिथे लाव टपरी, असा उद्योग येथे सुरू झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.