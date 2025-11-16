सातारा

Eknath Shinde: महाबळेश्वर पालिकेवर नक्कीच भगवा फडकेल : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; मी राजकीय ऑपरेशन करतो, काेणावर साधला निशाना?

“I Do Political Operations: उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘‘माझ्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात महाबळेश्वर मधील अनेक विकासकामांना गती मिळाली असून, जिल्ह्यातील विकासकामांना गती देण्यासाठी यापुढेही सरकार कोणतीही कसर ठेवणार नाही. आपण माझ्यावर दाखवलेला विश्वास सार्थ करण्याचे काम मी नक्की करेन.
DyCM Eknath Shinde addressing the gathering, asserting that the saffron flag will soon fly over Mahabaleshwar Municipality.

महाबळेश्वर: महायुती सरकारच्या माध्यमातून लोकाभिमुख विकासकामे सुरू आहेत. त्यामुळे इतर पक्षांमधील प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. त्यामळे पक्षाची ताकद वाढली असून, महाबळेश्वरमध्ये भगवा नक्कीच फडकेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

