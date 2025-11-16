Eknath Shinde: महाबळेश्वर पालिकेवर नक्कीच भगवा फडकेल : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; मी राजकीय ऑपरेशन करतो, काेणावर साधला निशाना?

महाबळेश्वर: महायुती सरकारच्या माध्यमातून लोकाभिमुख विकासकामे सुरू आहेत. त्यामुळे इतर पक्षांमधील प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. त्यामळे पक्षाची ताकद वाढली असून, महाबळेश्वरमध्ये भगवा नक्कीच फडकेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...महाबळेश्वर येथे विविध राजकीय पक्षांतील प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी आज शिवसेना पक्षात जाहीर प्रवेश केला. यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, जिल्हा संपर्क प्रमुख शरद कणसे, जिल्हाध्यक्ष रणजितसिंह भोसले, विधानसभा प्रमुख बबन शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी सुभाष कारंडे, यशराज भोसले, संजय मोरे, अजित सकपाळ, लक्ष्मी मालुसरे, संगीता गोंदकर यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांचे शिवसेनेत मनापासून स्वागत करून त्यांना त्यांच्या भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या..उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘‘माझ्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात महाबळेश्वर मधील अनेक विकासकामांना गती मिळाली असून, जिल्ह्यातील विकासकामांना गती देण्यासाठी यापुढेही सरकार कोणतीही कसर ठेवणार नाही. आपण माझ्यावर दाखवलेला विश्वास सार्थ करण्याचे काम मी नक्की करेन..या भागातील विकासासाठी कुठेही पैशांची कमतरता भासू देणार नाही. आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. सर्वांनी एकजुटीने पुढील लढाईत उतरून भगवा फडकवण्याचे काम करायचे असल्याचे आवाहन याप्रसंगी केले..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...मी राजकीय ऑपरेशन करतोमहाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ फिजिशियन्सच्या विद्यमाने आयोजित संमेलनात संवाद साधताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, की मी पेशाने डॉक्टर नाही; पण छोटी-मोठी राजकीय ऑपरेशन अगदी सहज करून टाकतो. महाराष्ट्राला अपेक्षित असलेले मोठे ऑपरेशन मी काही वर्षांपूर्वी यशस्वी केलं असल्याचे याप्रसंगी नमूद केले. याप्रसंगी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, जीवनगौरव पुरस्कार विजेते प्राप्त हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. जगदीश हिरेमठ, डॉ. विजयालक्ष्मी बाळेकुंद्रे, डॉ. अलका देशपांडे, डॉ. सुभाष वाघ, डॉ. प्रदीप सिंघल, अंजली राज्याध्यक्ष, डॉ. उमेश पिंगळे, डॉ. गिरीश राज्याध्यक्ष, डॉ. नारायण देवगावकर, बी. के. महावारकर, सुरेश शिंदे, जे. डी. पोळ, युवराज पवार, सुरेश चव्हाण, डॉ. प्रसाद देशमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.