Mahabaleshwar Rain Record : महाबळेश्वरमध्ये पावसाचा हाहाकार, 24 तासांत 513 मिमी पाऊस; मोडला तब्बल 123 वर्षांपूर्वीचा विक्रम, प्रशासनाकडून हायअलर्ट जारी

महाबळेश्वर : गेल्या पाच- सहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने यंदा महाबळेश्वरातील सर्व जुने विक्रम मोडीत काढले आहेत. रविवारी सकाळी आठ ते सोमवारी सकाळी आठ या अवघ्या २४ तासांत तब्बल ५१३ मिलिमीटर (२० इंच) पावसाची नोंद (Mahabaleshwar heavy rainfall latest news) झाली. हा यंदाच्या हंगामातील सर्वाधिक पाऊस ठरला आहे. १ जूनपासून आजअखेर महाबळेश्वरमध्ये १७१७.४० मिलिमीटर (६७ इंच) पावसाची नोंद झाली असल्याची माहिती हवामान विभागाने दिली..सततच्या अतिवृष्टीमुळे महाबळेश्वर शहरासह ग्रामीण भागातील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळित झाले आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते खचले, झाडे उन्मळून पडली, तर घाटमार्गांवर माती व दगडांचे लोट आल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे..वेण्णा लेक परिसरातील वेण्णा नदीवरील लोखंडी पूल पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहामुळे खचल्याने पुलावर उभी असलेली तीन वाहने नदीपात्रात कोसळली. मात्र, घटनेची माहिती मिळताच नगरपालिका प्रशासनाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत क्रेनच्या साहाय्याने वाहने बाहेर काढली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..Koyna Dam Update : अवघ्या काही तासांत कोयना धरणाचा पाणीसाठा 30 TMC पार; पुढील 24 तास 'हायअलर्ट', गावांना दरडीचा धोका, धरण प्रशासनाचा मोठा इशारा.दरम्यान, हवामान विभागाने पुढील काही दिवसही मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाबळेश्वरचे तहसीलदार सचिन म्हस्के, नगराध्यक्ष सुनील शिंदे आणि मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांनी नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये, नदी-नाले व धोकादायक ठिकाणांपासून दूर राहावे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन केले आहे..सातारा जिल्ह्यातील परिणामवेण्णा लेकसह शहरातील अनेक मुख्य रस्त्यांवर पाणीग्रामीण भागात परिस्थिती अधिक गंभीरघावरी- येरणे मार्ग खचल्याने वाहतूक बंदसोळशी नदीच्या पुरामुळे येरणे खुर्द, बुद्रुक आणि आचली गावांचा संपर्क तुटलामहाबळेश्वर- प्रतापगड मार्गावर जन्नीमाता मंदिर परिसरात घाटरस्ता खचलापाणीपुरवठा योजनाही ठप्पमोबाईल नेटवर्क आणि इंटरनेट सेवाही विस्कळितमहाबळेश्वरच्या मोरणीत रस्त्यावर वृक्ष कोसळल्याने वाहतूक बंद.Koyna Dam Update : कोयना, महाबळेश्वर, नवजाला पावसाने झोडपले! धरणाचा पाणीसाठा 27 TMC पार, पाहा ताजी आकडेवारी, पाणीसाठ्यात रेकॉर्डब्रेक वाढ.१९०३ नंतरची सर्वाधिक नोंदमहाबळेश्वरमध्ये गेल्या २४ तासांत तब्बल ५१३ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.१९०३ पासूनच्या इतिहासातील महाबळेश्वरमधील ही सर्वाधिक २४ तासांची पावसाची नोंद असल्याची माहिती ‘आयएमडी’ने दिली आहे. १ जून ते ६ जुलै १७१७.४० मिमी (६७ इंच) या कालावधीत महाबळेश्वरमध्ये झालेला एकूण पाऊसही सरासरीपेक्षा लक्षणीय अधिक नोंदविला गेल्याचेही सांगण्यात आले. हवामान विभागाने महाबळेश्वरला पुढील काही दिवस मुसळधार ते अतिमुसळधारचाही इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.