सातारा
Chandrashekhar Bawankule: महाबळेश्वरातील शासकीय, देवस्थान जमिनींवरीलअतिक्रमण हटवा : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; मंत्रालयात झाली बैठक
मंत्री बावनकुळे म्हणाले, ‘‘महाबळेश्वर येथील पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. शासकीय किंवा देवस्थान जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना, तसेच त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सोडले जाणार नाही.
महाबळेश्वर: महाबळेश्वरमधील प्राकृतिक संवेदनशीलता आणि जमिनींचे वनसदृश स्वरूप लक्षात घेता तेथील भाडेपट्टा नूतनीकरणाचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असलेले अधिकार शासनस्तरावर घेण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत त्यांनी महाबळेश्वर परिसरातील शासकीय, तसेच देवस्थान जमिनींवरील बेकायदेशीर अतिक्रमण तातडीने हटविण्याच्या स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.