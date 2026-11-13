Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?

महाबळेश्वर: पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि दळणवळण अधिक जलद व सुलभ करण्यासाठी मुंबई- पुणे ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाच्या धर्तीवर तीन भुयारी रस्ते (बोगदे) उभारण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. महाबळेश्वर, कास, मेढा आणि वाई या मार्गांवरून हे प्रकल्प राबविले जाणार असून, यामुळे पर्यटन वाढीसोबतच रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.ते म्हणाले, ‘‘पोलादपूर येथून थेट वाई तालुक्यातील जांभळीपर्यंत भुयारी रस्ता तयार करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे याच मुख्य मार्गावरून महाबळेश्वरकडे जाणाऱ्या पर्यटक व प्रवाशांसाठी स्वतंत्र जोडमार्ग उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. खेड येथून रघुवीर घाट आणि जागतिक वारसास्थळ असलेल्या कास पठाराच्या खालून भुयारी रस्ता काढून तो साताऱ्याला जोडण्यात येणार आहे. या मार्गावरही महाबळेश्वरला जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी जोड रस्ता तयार केला जाईल. .पाचवड ते मेढा या दरम्यान नवीन महामार्ग उभारून पुढे मेढा ते तापोळा असा भुयारी मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गावरील ''मिसिंग लिंक''च्या धर्तीवर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हे तिन्ही भुयारी मार्ग बांधले जातील. यामुळे घाटातील वळणांचा आणि वाहतुकीचा वेळ मोठ्या प्रमाणात वाचणार असून, पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील व्यापार आणि पर्यटनाला मोठी उभारी मिळेल.’’.MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...कोयना जलाशयाच्या काठावर वसलेल्या तापोळा व परिसरातील दुर्गम गावांतील रुग्णांना वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी या भागात ‘जल रुग्णवाहिका’ सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. महाबळेश्वरची वाहतूक कोंडी व वाहनतळाचा अभाव असल्याबाबत पत्रकारांनी शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता ते म्हणाले, ‘‘वाहनतळाची समस्या सोडविण्यासाठी बस स्थानक येथे बहुमजली वाहनतळ बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी ही जागा पालिकेकडे हस्तांतर करण्यात येणार आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.