महाबळेश्वर: येथील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करण्याची वेळ आली आहे. यंदा २५० इंचांहून अधिक पावसाची नोंद झाली असूनही नियोजनाअभावी गेल्या दोन दिवसांपासून शहरात कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व पालिकेतील समन्वयाचा अभाव, नियोजनशून्य कारभार आणि संबंधित यंत्रणांच्या दुर्लक्षाचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.ऐन दिवाळी पर्यटन हंगामाच्या उंबरठ्यावर निर्माण झालेल्या या पाणीटंचाईमुळे नागरिकांत तीव्र नाराजी आहे. पाणीपुरवठा सुरळीत होणार तरी कधी? याची विचारणा करण्यासाठी महिलांनी मोठ्या संख्येने पालिका कार्यालयात धाव घेतली. यावेळी महिलांनी प्रशासनाच्या कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.पालिकेकडे याबाबत विचारणा केली असता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून मंगळवारी पाणीपुरवठा होत नसल्याने त्या दिवशी दुरुस्तीचे काम हाती घेतले होते. मात्र, हे काम अद्याप पूर्ण झाले नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे पाणीपुरवठा नेमका पूर्ववत होणार कधी? याबाबतही प्रशासनाकडे ठोस उत्तर नसल्याचे चित्र आहे..वास्तविक, दिवाळी हंगाम सुरू असताना आवश्यक देखभाल, दुरुस्तीची कामे वेळेत व नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, काम अपूर्ण राहिल्याने आणि दोन्ही यंत्रणांत जबाबदारी निश्चित नसल्याने शहराला सलग दोन दिवस पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. या कारभारात नागरिकांची गैरसोय होत आहे..विशेष म्हणजे, पश्चिम महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा, तामिळनाडूसारख्या राज्यांना जीवनदायी ठरणाऱ्या अनेक नद्यांचे उगमस्थान असलेल्या महाबळेश्वरमध्येच मुबलक पाऊस आणि पाणीसाठा असूनही केवळ प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. नागरिकांना मूलभूत सुविधाही वेळेवर मिळत नसल्यास या कारभाराचे उत्तरदायित्व नेमके कोणाचे? असा सवाल उपस्थित होत आहे. मुबलक पाऊस, मुबलक जलस्रोत आणि तरीही पाण्यासाठी नागरिकांची वणवण यावरून प्रशासनाची कार्यक्षमता दिसून येत असल्याचे बोलले जात आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...महाबळेश्वर पालिकेचा कारभार अद्याप प्रशासकीय पद्धतीनेच सुरू असल्याचे दिसून येते. नगराध्यक्ष, नगरसेवकांना नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी वेळच नसल्याचे दिसून येत आहे. पाणीपुरवठ्यासारख्या मूलभूत प्रश्नावरही पालिकेला नियोजन करता येत नसेल, तर नागरिकांनी दाद मागायची तरी कोणाकडे? प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेचा फटका जनतेला सहन करावा लागत आहे.- प्रशांत आखाडे, महाबळेश्वर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.