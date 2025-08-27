Mahabaleshwar Rain:'महाबळेश्वरला पावसाची विक्रमी वाटचाल'; तीन महिन्यांपासून संततधार, दाट धुके अन् कडाक्याची थंडी

महाबळेश्वर: पावसाचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाबळेश्वरात अद्याप पावसाचा जोर ओसरला नाही. गेल्या तीन महिन्यांपासून कोसळणाऱ्या पावसाने सोमवारी आपली द्विशतकी इनिंग पूर्ण केली..Satara News: पुष्पसौंदर्याने बहरल्या डोंगररांगा! ढेबेवाडी पट्ट्यात ‘कास’चा ‘भास’; रंगीबेरंगी फुलांचा नेत्रसुखद नजारा दुर्लक्षितच, पर्यटनाला वाव.महाबळेश्वरमध्ये १ जून ते २६ ऑगस्ट या कालावधीत तब्बल ५१७७.५ मिलिमीटर (२०३.८३ इंच) पावसाची नोंद झाल्याची माहिती हवामान विभागाने दिली आहे. श्रावणामध्ये ऊन-पावसाचा लपंडाव सुरू होता. ऑगस्टच्या सुरुवातीला थोडी उसंत घेतलेल्या पावसाने तिसऱ्या आठवड्यापासून दमदार पुनरागमन केले. १५ ऑगस्टला आलेल्या सलग सुट्यांमध्ये ऐन पर्यटनाच्या गर्दीत पावसाने जोरदार आगमन केल्यामुळे पर्यटकांना पाऊस अनुभवायला मिळाला; परंतु येथील रहिवाशांची मात्र चांगलीच धांदल उडाली होती..श्रावण म्हटला की ऊन-पावसाचा लपंडाव हमखास अनुभवायला मिळतो. त्यामुळे पावसाचा आनंद सर्वांनी अनुभवला. दाट धुके, कडाक्याची थंडी आणि संततधार पाऊस अशा वातावरणामध्ये पर्यटनाचा रंगतदार अनुभव पर्यटक घेत आहेत..मुसळधार पावसातही महाबळेश्वरात वर्षा ऋतूचा अनुभव घेण्यासाठी पर्यटकांची वर्दळ वाढत आहे. निसर्गरम्य दऱ्या, हिरवाईने नटलेली शेती, ओसंडून वाहणारे धबधबे आणि गारठलेले हवामान पर्यटकांना मोहवून टाकत आहे. पावसाळा हा नवा पर्यटन हंगाम म्हणून आता लोकप्रिय झाला आहे. पावसाचा हंगामी प्रवास मे महिन्यातच अवकाळी पावसाने सुरुवात केली आणि १५ ते १६ इंच पावसाची नोंद झाली. जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात पावसाने जोर धरला आणि वेण्णा तलाव ओसंडून वाहू लागला. जुलै महिन्यात दररोज ३ ते ४ इंच पावसाची नोंद होत होती. १९ जुलै रोजी पावसाने १०० इंचांचा टप्पा पार केला, तर १५ ऑगस्टपासून सलग आठ दिवस मुसळधार पाऊस झाला. अजून महिनाभराहून अधिक पावसाळा शिल्लक असल्यामुळे यंदाचा पाऊस सर्व जुने विक्रम मोडणार का अशी उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे. आतापर्यंत महाबळेश्वरात झालेला पाऊस गतवर्षीची सरासरी गाठत आहे..Satara News: 'घरकुलांवर झळकले पंतप्रधानांचे छायाचित्रे'; आंधळीचे सरपंच काळे यांचा पुढाकार.यंदाच्या हंगामातील पावसाचा आकडा१ जून ते १ जुलै : १५०७.४ मिमी (५९.३४ इंच)१ जुलै ते १९ जुलै : २५५४.८ मिमी (१००.५८ इंच)१ जून ते १ ऑगस्ट : ३७२१.७ मिमी (१४६.५ इंच)१ जून ते २६ ऑगस्ट : ५१७७.५ मिमी (२०३.८३ इंच).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.