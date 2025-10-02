सातारा

Mahadev Jankar: शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा: महादेव जानकर; मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाच काय झालं?, नुकसानग्रस्तांशी साधला संवाद..

Dialogue with Affected Farmers: ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याने ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, तसेच शालेय विद्यार्थ्यांची शिक्षण फी माफ करावी, अशी मागणी केली.
Mahadev Jankar interacting with farmers, demanding debt waiver and Satbara clearance.

Mahadev Jankar interacting with farmers, demanding debt waiver and Satbara clearance.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

म्हसवड : राज्यात संततधार अतिवृष्टीमुळे राज्यात मोठे संकट आले असून, या अस्मानी संकटामुळे बळीराजा हतबल झाला आहे, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, अशी मागणी म्हसवड राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष माजी आमदार महादेव जानकर यांनी केली.

Loading content, please wait...
Satara
rain
Digital Satbara
district
Farm
rain damage crops
mahadev jankar
rainy session
Agricultural loans
Farm Crop
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com