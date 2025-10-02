Mahadev Jankar: शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा: महादेव जानकर; मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाच काय झालं?, नुकसानग्रस्तांशी साधला संवाद..

म्हसवड : राज्यात संततधार अतिवृष्टीमुळे राज्यात मोठे संकट आले असून, या अस्मानी संकटामुळे बळीराजा हतबल झाला आहे, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, अशी मागणी म्हसवड राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष माजी आमदार महादेव जानकर यांनी केली..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....अतिवृष्टीमुळे म्हसवड शहरात झालेल्या नुकसानीची माजी आमदार जानकर यांनी पाहणी केली. यावेळी रासपचे प्रदेशाध्यक्ष काशिनाथ शेवते, प्रदेश सरचिटणीस अजित पाटील, जिल्हाध्यक्ष दादासाहेब दोरगे, म्हसवड पालिकेचे माजी नगराध्यक्ष तुषार वीरकर, पालिकेचे मुख्याधिकारी डॉ. सचिन माने आदी मान्यवर उपस्थित होते.. श्री. जानकर म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याने ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, तसेच शालेय विद्यार्थ्यांची शिक्षण फी माफ करावी, अशी मागणी केली. .धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...यावेळी रासप महिला आघाडीच्या अध्यक्षा विद्या शेळके, सोपान पोकळे, सदाशिव गोरड, किरण पुकळे, सचिन लाडे, प्रकाश गोरे, तुषार ढगे, माजी सरपंच बाळासाहेब काळे, शंकर इंगळे, बाळासाहेब माने, धनाजी पिसे, रमेश पिसे, चंद्रकांत पिसे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.